Los barones del PP se rebelan contra Montero por los impagos del IVA: "Gobierno moroso, roba a todos los murcianos"...

Guerra entre Hacienda y las regiones del PP. María Jesús Montero aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no abonará a las CCAA los 2.500 millones correspondientes a la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017.

Algunos barones, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha amenazado incluso con llevar a Hacienda a los tribunales. Núñez Feijóo ha instado al Gobierno socialista a rectificar "en las próximas horas" y dejar sin efecto su decisión de no abonar a Galicia los 200 que le debe o actuará en "consecuencia".

Si en las próximas horas no hay un desmentido de la decisión del Gobierno de no pagar" cada comunidad "sabrá lo que tiene que hacer" y, "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer", ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios tras participar en un acto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Feijóo exige al Gobierno que rectifique "en las próximas horas" sobre el pago del IVA o actuará en "consecuencia". En su intervención, el máximo mandatario autonómico y líder del PPdeG ha dejado claro que Galicia "no va a consentir, en ningún caso" que los gallegos pierdan dinero. "Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", señala.

"Gobierno moroso", "Gobierno mentiroso"

En la misma línea ha ido el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, quien ha calificado al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno moroso".

"Gobierno moroso", "gobierno mentiroso".

La ministra de Hacienda confirma que el gobierno de @sanchezcastejon castiga nuevamente a #Galicia. Y mientras, Caballero chitón. https://t.co/iOc3yiCVtj — Miguel Tellado (@Mtelladof) January 21, 2020

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "burlarse" de Andalucía "negándonos los 537 millones de euros del IVA que nos debe".

"No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura", ha afirmado el jefe del Ejecutivo andaluz en un comentario publicado en su perfil de Twitter.

El Gobierno de Pedro Sánchez se burla de Andalucía negándonos los 537 M€ del IVA que nos debe. No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 21, 2020

En la misma línea ha ido el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

El Gobierno central se ríe de los andaluces. La ministra de Hacienda dice que no nos va a pagar los 537M€ que nos debe del IVA. No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y servicios sociales. pic.twitter.com/nfx8i45mk9 — Elías Bendodo (@eliasbendodo) January 21, 2020

En Murcia, Fernando López Miras ha acusado a María Jesús Montero de "robar a todos los murcianos", mientras que en Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido que "de una vez se deje de retener el IVA del año 201, la parte de las entregas a cuenta de 2019 que se quedó la ministra de Hacienda".