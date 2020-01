"Psicosis" y desabastecimiento de mascarillas en las farmacias españolas por el coronavirus

Las farmacias españolas se están quedando sin mascarillas por el miedo al coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias españolas no han confirmado ningún caso, el pánico ha cundido entre la comunidad china afincada en nuestro país. El último caso sospechoso descartado ha sido el de una mujer islandesa de 66 años en Torrevieja, que recientemente había visitado en la ciudad china de Wuhan.

Enrique Martínez no da crédito a lo sucedido este fin de semana en las tres farmacias que su familia regenta en Madrid capital, Majadahonda y Las Rozas. "Empezaron a comprarnos mascarillas desde el jueves, pero ya este fin de semana ha sido increíble. Nos hemos quedado sin stock en las tres farmacias, y a su vez, los dos almacenes con los que trabajamos, también se han quedado sin ellas", cuenta a Libre Mercado. Martínez trabaja con Cofares y con Bidafarma, unos de los almacenes más conocidos del sector farmacéutico.

El responsable del negocio explica que el "80% de los interesados" que ha acudido a su farmacia a comprar uno de estos productos anticontagio "han sido asiáticos". Martínez destaca el caso de una mujer china, "que me ha pedido 200 mascarillas, porque dice que va a viajar y le da miedo", aunque hay otras personas que las solicitan "para usarlas en España" en sitios concurridos. "Otra mujer me ha dicho que quería la mascarilla para ir al centro comercial", relata. El dueño de la farmacia ha tenido que encargar más suministros a otras firmas. "El jueves, la mujer tendrá sus 200 mascarillas", asegura orgulloso.

También piden geles hidroalcohólicos

El trasiego de chinos en la farmacia de Enrique no cesa. "En España, las mascarillas son un producto que no se venden y hemos tenido un pico de demanda brutal. Las que solemos vender aquí son las que vienen en paquetes de 4 o 5 mascarillas, que suelen costar unos 9 euros. De esas ya no quedan. Las que me van a traer son de triple membrana, muy buenas también, pero vienen en paquetes de 50. Sé que la gente se las va a llevar igual porque la psicosis es total", explica.

El testimonio de Enrique no es un caso aislado. Como una de sus farmacias está abierta 24 horas, han sido muchos los compañeros de profesión en Madrid los que le han llamado preguntando por si tenía mascarillas. "Además, hay clientes que nos han dicho que han llamado a 10 farmacias y que ninguna tiene mascarillas, por lo que sabemos que es generalizado", asegura.

En las farmacias de Murcia, también están agotadas las mascarillas, y los responsables de algunos establecimientos aseguran que los chinos se las están llevando por cajas para luego revenderlas en sus tiendas en España. En Zaragoza, tampoco hay rastro de estos productos y los que los comercializan destacan lo bien preparados e informados que están los clientes chinos que han logrado hacerse con ellas.

Tal es el pánico entre la comunidad china, que Enrique no sólo se ha quedado sin mascarillas. "También se nos han agotado todos los geles hidroalcohólicos para desinfectar las manos. Es increíble", declara. La enfermedad, que se ha originado en la ciudad china de Wuhan, se contagia por transmisión aérea al hablar, estornudar o toser, pero también a través de objetos contaminados. Los muertos por este brote ya sobrepasan las 100 personas.