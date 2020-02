El PP se planta ante Montero: "No permitimos que metan la mano en el bolsillo de los españoles para llenar el de Torra"

A unas horas del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Pablo Casado ha reunido en Génova a los consejeros de Hacienda del Partido Popular para preparar esta cita.

Los populares le trasladarán a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "no van a permitir este atropello". "El Gobierno quiere hurtar a las Comunidades Autónomas 2.500 millones de euros que les debe. Las CCAA en las que gobierna el PP van a reclamar lo que a sus ciudadanos pertenece hasta las últimas consecuencias con la ley en la mano", ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una comparecencia posterior a esta reunión.

Fuentes populares explican que si el Ministerio de María Jesús Montero les plantea la compensación de los 2.500 millones de euros del IVA no cobrado en diciembre de 2017 a través de la flexibilización del déficit, no se van a mostrar de acuerdo porque lo que buscan es un ingreso que compense las cantidades que no percibieron.

"Llenar la cartera de Torra"

Para el número dos de los populares "el resumen de lo que está pasando es que Sánchez le quita 2.500 millones a hospitales y colegios para dárselo a Torra, a sus embajadas y a TV3". Frente a ello, desde Génova "no van a permitir" que el presidente del Gobierno "meta la mano en el bolsillo de todos los españoles para llenar la cartera de Torra y pagar los chantajes que firmo para ser presidente".

"Nosotros no queremos una reverencia a nuestros presidentes, queremos que Sánchez pague lo que debe", ha explicado Egea haciendo referencia al gesto que realizó la mano derecha del presidente del Gobierno, Iván Redondo, con Torra este jueves.

Órdago a los barones del PSOE

"Esta tarde nuestros consejeros se lo van a decir muy claro a Montero", ha explicado Egea que también ha lanzado un órdago a los presidentes autonómicos del PSOE: "Confiamos en que barones socialistas como Lambán o Page tengan la valentía de situarse con sus ciudadanos y no con Sánchez".

"Los barones socialistas deben elegir entre apostar por hospitales o la educación en su tierra o bailarle el agua a Sánchez", ha retado el secretario general del PP que también Denuncia la ausencia del consejero de Hacienda de Torra porque la reunión ya se mantuvo ayer y despacharon unilateralmente lo que debía debatirse entre todos. "Sánchez quebró algo más que la dignidad de un cargo como presidente, quebró la igualdad de trato de todos los españoles".

Egea ha anunciado también que los populares están de acuerdo con la "armonización fiscal y con equiparar impuestos pero a la baja a la baja". "Por cada impuesto que nos obliguen a subir, nuestras CCAA van a bajar uno", ha sentenciado.