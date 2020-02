Daniel Lacalle, Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo discuten en directo sobre el modelo económico liberal

Este 2020 el grupo Libertad Digital está de enhorabuena, ya que cumple 20 años. Para celebrar estas dos décadas de vida informando y opinando en defensa de la libertad, el grupo pone en marcha una serie de acciones que se irán desarrollando a lo largo del año, muchas de ellas dirigidas a los seguidores de Libertad Digital.

Es el caso del evento que tendrá lugar el próximo jueves 13 de febrero a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid (calle Arturo Soria, 245). Los oyentes y lectores de esRadio y Libertad Digital que quieran acudir a la cita podrán ser testigos en vivo y en directo de un magnífico debate sobre uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, el Libre Mercado.

En el evento, los economistas y colaboradores de Libertad Digital Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, discutirán sobre el modelo económico liberal, su vigencia, sus enemigos, sus fortalezas y debilidades en un entorno mediático y político dominado por un main stream eminentemente de izquierdas, intervencionista y liberticida.

¿Cómo asistir?

Todos aquellos que quieran asistir, deberán enviar una solicitud a dialogosld@libertaddigital.com indicando su nombre, apellidos, cargo, empresa a la que pertenencen o han pertenecido y su correo electrónico.

La asistencia es gratuita, pero el aforo está limitado, así que, si no quieren quedarse sin su entrada, por favor, no tarden en tramitar su solicitud. Precisamente, por lo limitado y exclusivo del aforo, la solicitud de plaza no garantiza la asistencia, que será confirmada de manera individualizada por Libertad Digital.