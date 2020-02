Idealista responde a Competencia por su expediente: "No alteramos jamás los precios"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra siete empresas del mercado inmobiliario, entre ellas Idealista y Look & Find, por coordinación de precios y otras condiciones comerciales.

La lista de empresas que figuran en el expediente sancionador la completan CDC Franquiciadora Inmobiliaria; Look & Find primera red inmobiliaria; Aplicaciones Inmovilla; Witei Solutions; Anaconda Services and Real Estate Technologies; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS). Algunas de ellas no son inmobiliarias, sino que prestan servicios de software a las mismas porque están especializadas en servicios informáticos. Según el organismo regulador habrían diseñado los software de gestión inmobiliaria de las franquicias y sus algoritmos.

"Se trataría de acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible, con particular incidencia en la vivienda residencial.", explica la CNMC. Competencia comenzó en noviembre a inspeccionar la sede de estas empresas "por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles, así como el posible empleo de algoritmos para posibilitar la práctica investigada", añaden. Aunque inmobiliarias como Idealista no fijan los precios de las viviendas que anuncian, sí cobran determinadas comisiones o tarifas por los anuncios, que pueden influir en el precio final, y eso es lo que se estaría investigando.

Se trata del primer caso en el que la CNMC abre un expediente sancionador contra plataformas de internet que utilizan algoritmos. Estos habrían tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga.

"Determinadas empresas y asociaciones del sector de la intermediación inmobiliaria que operan en el ámbito nacional, regional y local habrían llevado a cabo dichas prácticas en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible. En la conducta que se analiza también habrían participado empresas activas en el mercado nacional de software y soluciones informáticas, fundamentalmente aquél destinado a la intermediación inmobiliaria. En particular, se investiga si el diseño de determinado software inmobiliario y sus algoritmos habría podido facilitar esta fijación directa o indirecta de comisiones y condiciones comerciales, así como su mantenimiento", insisten

La CNMC dispone de un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.

Asimismo, destaca que la investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de Clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.

Según explica Competencia en una nota, estas conductas pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

La respuesta de Idealista

Idealista ha redactado un comunicado explicando que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado de la investigación. Es decir, no implica que Idealista -una de las empresas objeto de la investigación- pueda ser finalmente sancionada". El portal inmobiliario niega tajantemente cualquier participación en las prácticas investigadas. "Colaboraremos estrechamente con la CNMC en todo el proceso de la instrucción del expediente y su resolución final. Somos los primeros interesados en aclarar con total transparencia y claridad el uso lícito de los servicios que idealista facilita a sus clientes", aseguran.

Idealista "no establece o altera jamás ni los precios ni las condiciones comerciales, que son libremente fijados por los anunciantes que publican sus inmuebles en nuestra base de datos sin ningún tipo de algoritmo que modifique los precios. Los anunciantes son en todo momento responsables últimos de cualquier información que publiquen o compartan. Idealista exige a sus clientes que garanticen la veracidad y licitud de la información facilitada". Idealista "es exclusivamente un proveedor de servicios tecnológicos y no interviene nunca en las operaciones que se realizan a través del portal inmobiliario. No interviene ni arbitra ni media en las relaciones entre anunciantes ni usuarios", insisten.