La cuota de los autónomos podría subir en 5,6 euros por un retraso de la Seguridad Social

Los trabajadores autónomos acaban de recibir una mala noticia: la subida de la cuota aprobada, que no se aplicó en enero, será con carácter retroactivo. Esto supone que esa diferencia se aplicará en los siguientes cobros de las cuotas. Pero esto no es todo, si en febrero el aumento todavía no se hace efectivo, los trabajadores por cuenta propia tendrían que abonar en los siguientes pagos esa cantidad que no ha aplicado por el momento la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cabe señalar que desde el 1 de enero de 2020 la cotización de los autónomos se incrementó en 0,3 puntos porcentuales, lo que se traduce un aumento de un 1% de la cuota mensual que se abona a la Seguridad Social. Sin embargo, la subida no se hizo efectiva en el pago de la cuota de enero porque la Tesorería General de la Seguridad Social no la aplicó. Este retraso de la administración provocará que en las siguientes cuotas se cobre lo que se debió cobrar en enero y no se hizo.

Según señalan en Infoautónomos, el coste de la cuota de febrero podría ser de 288,98 euros debido a la retroactividad de la subida. La cuota general para 2020 es de 286,15 euros, en lugar de los 283,32 euros que se pagaban en 2019, pero probablemente, muchos trabajadores por cuenta propia se vieron sorprendidos al mirar el extracto de enero y no ver la subida. No teman: la Seguridad Social se encargará de cobrarla con carácter retroactivo en las cuotas siguientes.

A pesar de que las bases de cotización para los autónomos en 2020 son las mismas que en 2019, es decir 944,40 la mínima y 4.070 la máxima, la cuota ha aumentado en un 1%. Esto se debe a que se ha subido el tipo general que se aplica, que el año pasado era del 30% y este año es del 30,3%.

Pero esto no es todo, según el Real Decreto 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas, el tipo general será del 30,6% en 2021. O lo que es lo mismo, la cuota que pagarán los autónomos el próximo mes de enero de 2021 será de 288, 98 euros, 5,66 euros más al mes que en 2019 y 67,9 euros más al año.