El "vehículo de pleitos y recobros" de Corcóstegui: "caro" y "sin integrar"

"Las cifras que está presentando Magnum por el negocio de recobro no soportan la primera Diu Dilligence", dice una de las fuentes de toda solvencia consultadas por Libre Mercado sobre la operación de Corcóstegui con su negocio de recobro. Este periódico adelantó el movimiento de ficha de Magnum al comprar en marzo de 2019 Cobralia, el negocio de recuperación de deuda de Fernando Cañellas.

Magnum se hacía con Cobralia después de comprar Lexer al despacho de abogados Broseta. Así creaba un vehículo muy potente en procedimientos masivos por cláusulas hipotecarias (Lexer) y en recuperación de deuda (Cobralia), a la que añadía otra firma de recuperación, Medina Cuadros.

Ya entonces, las fuentes consultadas por Libre Mercado, señalaban que la operación que pretendía Corcósteguie era "colocarle un lacito" y venderlo con una jugosa plusvalía. Y parece que es lo que tiene entre manos.

Hace días, Cinco Días publicaba que "Corcóstegui pone a la venta su proyecto de recobros y abogados" y anunciaba, citando fuentes del mercado, la intención de Corcóstegui de vender este vehículo. Además, la información de Cinco Días añadía que Magnum Capital había integrado las tres firmas para preparar la venta. Un gigante con 12.000 millones entre hipotecas, créditos al consumo y préstamos a empresas que pretende facturar 50 millones de euros en su primera año de vida.

Magnum escucha ofertas

Fuentes de Magnum Capital confirman a Libertad Digital que escuchan ofertas por este vehículo de recobro, aunque niegan que se encuentre a la venta. Según cuentan, el interés del mercado se ha adelantado a cualquier muestra de interés del fondo en vender su negocio de pleitos masivos y recobros. Por este motivo, dicen, "estamos en la obligación de escuchar esas ofertas de manera ordenada".

Dudas en la operación

No obstante, pese a la información ofrecida hasta ahora por los medios de comunicación, fuentes de toda solvencia indican que no es oro todo lo que reluce. Estas fuentes sostienen que el aparentemente atractivo vehículo de Corcóstegui tiene algunas sombras. La primera el precio: rondaría los 200 millones de euros, según las fuentes consultadas y que no han negado las fuentes de Magnum. En el mercado consideran este precio demasiado "caro".

Otra de las dudas que despierta esta operación es la supuesta integración entre las tres firmas. Las fuentes del sector consultadas por Libertad Digital dicen que es meramente formal, que no existe una integración real de equipos y negocios, con lo que el comprador tendría que afrontar esa reestructuración con los respectivos ajustes de personal y costes vinculados a los ERE necesarios para hacer productivo y competitivo el vehículo Lexer, Cobralia y Medina Cuadros.

Preguntadas por estos extremos, las fuentes de Magnum insisten en que se trata de una "empresa única que cubre dentro de un mismo paraguas cuatro servicios legales completos: recobros, pleitos masivos, procuradores y backoffice". En cuanto al nivel de integración, estas fuentes matizan: "todas las unidades están integradas, o acabando su integración". Eso sí, añaden que "en pocos días se moverán las cuatro áreas de servicio legales a un mismo edificio en Madrid". Además, añaden que el Ebitda de la compañía resultante supera los 20 millones de euros.

Este último dato, sin embargo, no ofrece mucha credibilidad a las fuentes de mercado conocedoras de la situación del vehículo de Magnum Capital.

Los clientes de Cobralia

Por último, otras fuentes añaden que clientes de Cobralia, como BBVA, estarían planteándose rescindir el contrato por los malos resultados que está obteniendo en recuperación desde la adquisición por parte de Magnun Capital.