¿El IVA al 23%? Un rumor sobre una propuesta del Gobierno alarma a los contribuyentes

IVA al 23% se convirtió en trending topic el pasado lunes. Escandalizados, los usuarios de Twitter no daban crédito con que, dentro de la batería de subidas fiscales que tiene en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, se atrevieran a incluir también el IVA. Pero la realidad es que desde el Ejecutivo socialista no ha habido ningún anuncio al respecto, ni esta medida aparece en ninguno de los acuerdos que ha firmado con Podemos. Sobre este tributo, en el último acuerdo firmado por ambos partidos en diciembre de 2019, sólo contemplan reducir el tipo de gravamen de IVA de "los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina".

Garantizar que el PSOE no vaya a subir más impuestos de los que promete sería demasiado aventurado, aunque es conveniente aclarar de dónde ha salido esta información y por qué muchos medios la han dado por válida, sin serlo (por ahora).

El origen del rumor surge del analista económico y profesor de EAE Business School, Juan Carlos Higueras. El profesor cree que al Ejecutivo de Sánchez no le va a quedar más remedio que incrementar la fiscalidad de este impuesto indirecto si pretende alcanzar los elevados niveles de gasto que ha anunciado y cumplir, a su vez, los compromisos con Bruselas. Son las cuentas de Higueras las que le hacen vaticinar que el Gobierno tendrá que elevar el IVA al 23% para conseguirlo, pero no ha habido ningún anuncio oficial. Aunque sus cálculos tengan bastante sentido, es muy diferente a que el PSOE tenga encima de la mesa la propuesta.

Los cálculos de un profesor desatan la polémica

"Al Gobierno le hacen falta 10.000 millones de euros. Sólo con la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios necesitará casi los 5.000 millones ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar todo el gasto que ha anunciado? Tendrá que subir el IVA al 23%, justo los dos puntos que le faltan porque con el resto de subidas de impuestos que ha anunciado, no le da", asegura Juan Carlos Higueras a Libre Mercado. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada los proyectos de ley de sus primeros impuestos desde que gobierna con Podemos: tasa Tobin y tasa Google. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que rectificar las previsiones de recaudación de estas dos tasas desde los 2.050 millones de euros iniciales hasta los 1.818 millones.

"Vamos a pasar de los viernes sociales a los martes fiscales", prevé el experto. "Ni el índice de producción industrial, ni el crecimiento, ni el empleo… en la economía española no hay ninguna variable buena que nos indique que vamos a recaudar más, añade Higueras.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias ha renunciado a cuadrar las cuentas en esta legislatura. Según su nuevo cuadro macroeconómico, en los próximos años habrá más paro, más déficit, más deuda y menos crecimiento del previsto. Su nueva senda de estabilidad presupuestaria nada tiene que ver con la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, que fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y la estabilidad presupuestaria –déficit 0– ya en 2021. Así, la previsión de déficit público para este año será del 1,8% del PIB e irá disminuyendo hasta quedarse en el 0,9% en 2023. El profesor se muestra escéptico también con las cuentas de Sánchez. "No se las creen ni en Bruselas, ni nadie. Van a tener que hacer mucha ingeniería contable para cumplir, como contabilizar partidas en ejercicios siguientes o posponer facturas", asegura Higueras.

La excusa del "IVA al lujo"

Dentro de la subida del IVA que presagia el experto, contempla dos escenarios. El primero, y más improbable, que todos los productos pasen del del tipo general actual del 21% a ese 23%. La segunda opción es que "hagan una revisión del IVA en determinados productos, con la excusa de que son productos de lujo", predice. Esta posibilidad no sería nada descabellada, ya que Podemos lleva proponiéndola desde 2015 hasta las últimas elecciones de 2019. La idea de los de Iglesias es modificar la estructura del impuesto para disparar el IVA de los "artículos de lujo" al 25%, mientras rebajan el de los "alimentos" y "suministros básicos". Como la normativa de la UE no permite el establecimiento de un "IVA al lujo", Podemos y el PSOE –siempre que decidieran llevarlo a cabo– se encontrarían con la obligación de tener que subir del 21% al 25% el tipo general –donde entran la mayoría de bienes y servicios, no sólo los yates y los coches de alta gama–. El afán de estos partidos de elevar la fiscalidad a los ricos podría servirles como excusa.

La mayoría de los productos de alimentación están gravados en España con un IVA del 10%, exceptuando bienes considerados de primera necesidad, como el pan, los huevos, la leche, la fruta o las verduras, que tienen un gravamen del 4%. El resto de bienes están gravados al 21% y además, productos como la cerveza, las bebidas espirituosas o el tabaco soportan Impuestos Especiales.

Reclasificar el IVA sería "muy fácil" para el Gobierno, según Higueras. "Al no ser un impuesto nuevo, que se revise el ya existente pueden hacerlo por decretazo", explica el profesor. La aprobación de la revisión, "no sería hasta el segundo semestre de este año por su dificultad y porque se esperará a la aprobación de los PGE, a menos que se prorroguen los actuales". En cualquier caso, sostiene Higueras, "subir la imposición indirecta choca frontalmente con el discurso del actual Gobierno que ha proclamado que no subiría los impuestos a las clases medias y bajas". Y así lo ha prometido María Jesús Montero hasta la saciedad, aunque ya se está preparando para la armonización fiscal, que supondrá un palo en Sucesiones o Patrimonio en las regiones con impuestos bajos, lo que afectaría a todo tipo de rentas. De momento, el IVA no está en sus planes... pero todo puede cambiar.