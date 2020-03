¿Adiós a los riders? así es el robot repartidor que Just Eat traerá a España

Muchas de las grandes compañías, como Amazon, FedEx e incluso Ford, ya han presentado al mundo sus robots repartidores. Ahora lo ha hecho Just Eat en Madrid, y de manera experimental. Pero, aunque por el momento no son una realidad, todo apunta a que lo serán en un plazo de cinco años. Al menos eso fue lo que afirmo el CEO de Just Eat, Patrik Bergareche. "Se estima que en España este tipo de vehículos de categoría 5 podrán empezar a circular a partir de 2024, cuando haya regulación para vehículos con autonomía total", comentó.

El robot de Just Eat, aunque acaba de pisar suelo español por primera vez, lleva existiendo desde 2016. Desde entonces ya ha hecho más de 1.000 pedidos en entornos controlados para ir comprando su funcionalidad y fiabilidad. "El usuario hace el pedido y la aplicación le avisa de que será un robot el que hará la entrega. Parece fácil, pero hay que concienciar a la gente de que al abrir la puerta quien estará detrás va a ser un robot y no un humano", explica Bergareche, aunque también añadió, que estos vehículos autónomos no van a sustituir a los humanos, sino que los complementarán.

Más innovación

Son muchas las compañías que están trabajando en ello. Ford está trabajando en desarrollar su robot, llamado Digit, capaz de viajar en coche autónomo. Quizá por esta particularidad se haya convertido en uno de los robots más innovadores del momento. Digit es capaz de conducir un coche, desplazarse a la dirección del cliente y entregar el pedido. Pero no solo eso, este robot camina sobre dos piernas de acero y es capaz de subir escaleras y de superar obstáculos sin problemas.

Pero no solo Ford, el servicio postal de Noruega está trabajando en un robot capaz de entregar paquetes y cartas a los vecinos. Lo curioso de esta máquina, desarrollada por la empresa Buddy Mobility, es que hace las veces de almacén y de vehículo portátil que recorre las calles a 6 kilómetros por hora. La idea es que los vecinos se acerquen a él para recoger sus paquetes y cartas. Además, la idea de Posten Norge es que esté activo tanto por la noche como por el día y sea capaz de alcanzar un radio de 100 hogares.

Como no podía ser de otra manera, Amazon también está innovando y trabajando en esta área. Aunque tiene especial prioridad por los drones, la empresa de Jeff Bezos presentó el año pasado su robot Scout. Este pequeño vehículo autónomo ya está siendo probado en Snohomish, Washington.