Comienzan a cerrar varios restaurantes en Madrid para evitar el contagio del coronavirus

Varios restaurantes de Madrid han anunciado el cierre temporal de sus establecimientos y la cancelación de sus servicios como medida de prevención y contención ante la expansión del coronavirus en la capital española, mientras que otros apuestan por impulsar el take away para hacer frente a esta crisis sanitaria.

En concreto, el Grupo de restauración Makkila-Whitby ha confirmado que los cuatro restaurantes que tiene en la capital cerrarán sus puertas hasta que la situación sanitaria mejore y el virus no sea un motivo de preocupación para clientes y empleados.

"Los restaurantes Makkila y Whitby no cierran sus puertas indefinidamente, ya que se trata de una medida más de prevención y contención ante la casuística tan urgente que afecta a la salud de todos. No sería responsable por nuestra parte seguir recibiendo a clientes de todo el mundo dada la rápida propagación del virus", señalan desde la dirección del grupo.

Por su parte, los restaurantes Ninja Ramen y Hong Kong 70, ubicados en el centro de la capital española, también han colgado el cartel de cerrado desde este miércoles hasta el 25 de marzo.

Así, en los escaparates de sus locales señalan que este cese de actividad temporal es para "contribuir a la sociedad las mayores facilidades en las tareas de contención" del coronavirus.

Con estas medida, los restaurantes pretenden prescindir de toda aquella actividad que no sea estrictamente necesaria en sus instalaciones, eliminando cualquier riesgo de contagio entre clientes, cesando su actividad habitual.

El Take Away como alternativa

El chef de 'Dsncj Bistró', Iván Sáez, ha reconocido que el efecto del coronavirus se está "notando enormemente" en la restauración madrileña y apuesta por "reinventarse" apostando por el Take Away en 'La Tajada' durante la crisis sanitaria.

Sáez ha asegurado que esta crisis se está percibiendo sobre todo en los momentos de ocio de la noche y en las comidas de trabajo, que "están desapareciendo" en estas semanas. "Intentaremos salir de una manera airosa de esta situación. Toca reiventarse, y ya que la gente no puede salir de casa y antes de que se apodere el caos de todos, el Take Away puede ser una solución", ha reconocido.

Otros restaurantes de la capital que refuerzan su apuesta por los pedidos a domicilio en estas semanas son 'Apura' y 'Ronda 14' del chef peruano Mario Céspedes y 'Patio de Leones', mientras que se decantan por incrementar el 'delivery' en 'Isabella', 'Astrolabius', el Mercado de San Idelfonso o 'Levél Café', entre otros.

Por su parte, el restaurante 'La cocina de María Luisa' lanza para estas semanas ofertas de pedidos a domicilio para disfrutar de sus tradicionales platos. "Ante esta situación crítica nos mantemos fieles a nuestra vocación de servicio público y ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra carta en servicio de 'take away'", ha indicado María Luisa Banzo.

Cierre de la discoteca Kapital

En el sector de ocio nocturno la discoteca de Madrid Teatro Kapital ha comunicado que desde este pasado martes ha cerrado sus puertas para ayudar a contener la propagación del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Cierre del Museo del Prado

Además, el Ministerio de Cultura y Deporte suspende temporalmente el Museo del Prado, Reina Sofía y Museo Thyssen a partir de mañana, 12 de marzo, y hasta nuevo aviso a causa del coronavirus.