El value investing, solución a momentos de pánico como el que vivimos por el coronavirus

Estas últimas semanas, con la aparición de la COVID-19, el mundo globalizado ha sido puesto en jaque. Los países en un intento por frenar la propagación del virus han ido estableciendo medidas de control nunca antes vistas en nuestra historia reciente.

En países europeos como Italia o ahora España la cuarentena ha forzado a millones de personas a permanecer en sus casas con la consiguiente caída de la producción. Estos últimos días las caídas en los mercados en las bolsas acontecen sin freno, con bajadas históricas que, en suma, nos sitúan ante un panorama económico tan nuevo como desconocido. Ante esta situación, algunas personas actúan dejándose llevar por el pánico de manera ilógica. Solo tenemos que fijarnos en el curioso caso de la desaparición del papel higiénico en medio mundo ante la alarma sanitaria.

Pero cuando se trata de nuestros ahorros o de nuestras inversiones no debemos dejarnos llevar por el pánico. Si somos conscientes de lo que nos jugamos procuraremos actuar en consecuencia.

Entonces ¿supone esta situación una ventana de oportunidad para lanzarse a invertir? Sin duda que sí, pero solo si sabemos lo que estamos haciendo, como nos explicaban la semana pasada Alejandro Muñoz, socio fundador de Equam Capital, y Gonzalo Melián, doctor en economía y director de OMMA. La experiencia a lo largo de la historia nos enseña que si sabemos cómo hacerlo bien podremos obtener muy buenas rentabilidades a largo plazo aprovechando situaciones adversas como esta.

El value investing es la filosofía de inversión que han practicado grandes inversores como Warren Buffet. El gran maestro de la inversión ha superado y sabido aprovechar crisis económicas como la de 2008 al depositar su confianza en los principios de esta filosofía y ponerla en práctica a la hora de tomar sus decisiones. Los resultados hablan por sí solos.

Un gran ejemplo que nos demuestra cómo conocer en profundidad una filosofía inversora, que ha demostrado en la práctica sus magníficos resultados, es la mejor apuesta para sacar provecho de situaciones adversas como la actual.

Esto mismo es lo que te enseña el Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA. Ningún programa reúne un plantel de profesores, conferenciantes y expertos economistas como este. Y ninguna formación ofrece el nivel de integración del value investing con la teoría del ciclo económico, una circunstancia que, una vez asimilada adecuadamente, le ofrece al inversor value la posibilidad de maximizar sus rentabilidades.

Nos encontramos ante un máster único y diferencial por la calidad de sus conferenciantes y profesores en el área de las finanzas y la inversión: Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (Azvalor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), José Luis Benito (True Value), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management, Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander), Iván Martín (Magallanes Value Investors) y Juan Huerta de Soto (Cobas Asset Management), entre otros. Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en economía Juan Ramón Rallo y David Sanz.

El centro además ofrece su programa desde 2012 en formato online/directo. Es decir, los alumnos podrán seguir las clases en directo desde cualquier parte del mundo e interactuar con el profesor y el resto de compañeros como si de un aula presencial se tratase. El programa, con una duración de un año, se adapta así a las necesidades de sus alumnos, la mayoría con obligaciones laborales y muchos de ellos internacionales.

La próxima edición dará comienzo el próximo 24 de abril y el proceso de matriculación se encuentra abierto para todos los interesados. OMMA es un centro pionero en la formación online y mientras dure el estado de alarma y la crisis del coronavirus impartirá sus clases con total normalidad, con todos sus servicios ofrecidos telemáticamente.

El pánico nunca ha sido buen amigo de las finanzas o las inversiones, por eso, poseer el conocimiento necesario para afrontar estas situaciones con calma y, además, poder salir airoso consiguiendo unas atractivas rentabilidades, es la mejor alternativa para todos aquellos amantes de la inversión. La formación especializada y de calidad y el conocimiento experto son las mejores herramientas para encarar momentos como este y combatir la incertidumbre.