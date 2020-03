Oleada de bajas de autónomos: "Estamos en pánico. El Gobierno nos ha dejado encerrados y ahorcados"

Miedo y malestar. Los autónomos en España se han quedado de piedra con las medidas económicas aprobadas por el Gobierno a cuenta de la crisis del coronavirus. De nuevo, vuelven a ser maltratados por la hacienda pública socialista que los ha dejado "no en estado de alarma sino en estado de pánico", afirma Pedro García, vicepresidente de Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), una de las mayores asociaciones independientes de trabajadores por cuenta propia en España.

"Estamos muy enfadados. El cese de actividad significa que tenemos que seguir pagando la cuota, a muchos nos va a quedar para vivir 300 euros al mes. Además, la mayoría de nosotros tiene el negocio cerrado porque el Gobierno no nos permite abrir con el estado de emergencia, cosa que entendemos. Lo que no comprendemos es que las medidas tomadas no van dirigidas en ningún momento a nuestro colectivo. Como siempre somos los más maltratados".

García asegura que el sentimiento general entre sus miles de socios es de incertidumbre y de indignación. "Las propuestas son insuficientes. Admitimos que sí ha habido unas leves mejoras por sectores, pero en general el colectivo de autónomos sigue estando discriminado y en desigualdad con respecto al resto de trabajadores", defiende el vicepresidente de AUPA y propietario de una tienda en Albacete.

Y lo que es peor, García transmite que ya "está habiendo una oleada masiva de bajas" de autónomos. "Va a ser la catástrofe. Soportaremos una ruina mayor que el resto porque, además si nos contagiamos del COVID-19 tampoco se no trata como al resto de empleados que percibirán ayudas estatales. Estamos totalmente abandonados", alerta.

El comerciante no entiende que "un Estado defensor de la igualdad entre sus ciudadanos, sigue discriminando y generando situaciones en las que, por un lado, hay trabajadores que se pueden permitir pasar este confinamiento estando en sus casas preocupados exclusivamente por el COVID 19, mientras que los autónomos deben estar pensando en la supervivencia de sus empresas, sus trabajadores y si será viable mantener el negocio",

En la misma línea se ha pronunciado Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien ha pedido que el Gobierno que destine un 1% al plan económico de los autónomos y suspender la cuota durante dos meses. "Serían 2.000 millones de euros. Los autónomos somos el 18% de ocupados y los necesitamos. A ingresos cero, cuota de autónomos cero", informaba en su cuenta oficial.

Por último, Lorenzo Amor ha lanzado una clara advertencia a Pedro Sánchez: "No vamos a pagar las cuotas mientras estamos confinados en nuestras casas. Debe escuchar y atender este clamor de todos los autónomos. Con cero ingresos, cuota cero, cotización cero", finaliza el presidente de ATA.