Lacalle: "Si el Gobierno controla la cadena de suministro, además de pandemia habrá hambruna"

El economista Daniel Lacalle, asesor del PP en materia económica, analiza en Es la Mañana de Federico las medidas económicas aprobadas por el Gobierno social-comunista para hacer frente a la crisis del coronavirus. Unas medidas que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, justifica citando la Constitución. "Es alucinante que Iglesias ponga un artículo de la Constitución sin pensar en el artículo 33 y haciendo una equiparación entre que la riqueza está subordinada al interés general, con que está supeditada al interés del Gobierno".

En este sentido, también recordaba que "Juan Carlos Monedero dijo que había que aprovechar esta crisis para 'democratizar la economía', que es tomar la economía en manos del Gobierno", se quejaba Lacalle, "porque esta identificación es constante por parte de Podemos, confundir el Estado con el Gobierno, y no es lo mismo".

No obstante se muestra confiado en que "a pesar de los delirios y las intenciones intervencionistas del Gobierno", al final "las instituciones funcionan en este país, y eso ya se ha demostrado muchas veces", señalaba refiriéndose a los tribunales de Justicia.

Ignoramos a los países líderes en gestión

Para Daniel Lacalle es extraordinariamente grave que "aquí hemos ignorado completamente a los países líderes en la gestión de la pandemia" y recordaba cómo "Corea del Sur", que está mucho más cerca de China que España y que "gasta menos en Sanidad que nosotros, tiene 200 fallecidos" mientras que "aquí se construye el relato de que todo esto es sobrevenido, y que ha sido un error de toda la sociedad". "Hay muchos países que están mucho más cerca de Italia que están gestionando muchísimo mejor la pandemia de España", añadía Lacalle. Para el economista, está claro que ha sido un "error del gobierno" que en las semanas anteriores se atacaba a "todo el mundo que denunciábamos lo que estaba pasando en Singapur o en Italia con datos".

Además, recuerda que aquí se hizo "un relato xenófobo contra Italia y lo que ha ocurrido en Italia son incompetencias que nosotros hemos multiplicado". En este sentido, ha lamentado que "días antes del 8-M ya se estaba pidiendo a los países que tomaran medidas urgentes para evitar contagios y aglomeraciones. ¡Y lo alucinante es que España exportó material sanitario a otros países hasta el 12 de marzo!", exclamaba.

La receta para la recuperación

Ya más centrado en el aspecto económico de la crisis del coronavirus, Daniel Lacalle ha dicho que lo primero que debe hacer el Gobierno es "olvidarse de la recuperación en V, es falso", decía justo antes de advertir de que cuando se levante el estado de alarma, el 20% del PIB seguirá paralizado.

"Lo segundo que tiene que hacer el Gobierno", seguía Lacalle, es "eliminar todo gasto innecesario de los presupuestos y del gasto anual, que es mucho. "¿No hablan de economía de guerra?", se preguntaba, "pues que la economía de la administración también sea de guerra", y se quejaba de que han aumentado un 30% los altos cargos, los ministerios y el déficit.

En tercer lugar hacía mucho hincapié en que el Gobierno debe "exonerar de impuestos a las empresas. Unas empresas que se encuentran en un estado inédito que es el cierre forzoso del 100% de las ventas por decisión gubernamental. El Gobierno debe permitir que hibernen, si tienen cero ingresos, que también tengan cero impuestos".

Y en cuarto lugar, "aunque los avales no están mal para los que pueden tomar deuda, las empresas que están abocadas al colapso son las que han hecho los deberes en los últimos años y ahora no tienen local o activos inmobiliarios y no pueden tomar deudas y todo el plan del Gobierno, todo entero, lo pone el sector privado, de bancos y empresas".

Para preservar el tejido productivo lo mas importante ahora es exonerar impuestos, porque, además "por recaudar hoy unos cientos de millones, se está poniendo en peligro la recaudación de los próximos años" por la brutal destrucción de empresas que ya se está produciendo, decía.

En este sentido, cree necesario abrir "líneas de liquidez y recursos para que las empresas puedan sobrevivir al agujero de circulante que les está acuciando". Para Lacalle, esto es fundamental y "no se trata de ideas mágicas, es lo que están haciendo Alemania, Corea del Sur... Estos países primero atienden la pandemia pero también atienden y preservan el tejido productivo". De no hacerse, dice Lacalle, "la crisis será mayor y más larga".

¿El Gobierno gestionando las cadenas de suministro?

El colmo del despropóstio para el economista es que el Gobierno de España quiera controlar y gestionar las cadenas de suministros porque si esto ocurre "si estos señores con el nivel de incompetencia que han mostrado gestionan las cadenas de suministros, además de pandemia tendremos hambruna".

Lacalle recordaba que "la manera de controlar la economía 100% por parte del Gobierno siempre es vía miseria".

No les funciona la propaganda

Eso sí, Lacalle se felicitaba de que al menos "no les está funcionando la propaganda. No hay más que leer los medios internacionales donde se detalla la cadena de errores" cometidos por el Ejecutivo español.