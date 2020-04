Los farmacéuticos advierten de que no pueden vender a 0,96 mascarillas que les han costado el doble

La presidenta de la delegación del País Vasco de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Sonia Sáez de Buruaga, ha advertido que los farmacéuticos no pueden asumir el precio máximo de 0,96 céntimos por mascarilla quirúrgica fijado por el Gobierno porque, ha subrayado, "aún no es un precio final, no ha salido en el BOE", y el coste de las últimas mascarillas adquiridas por los farmacéuticos "es el doble" del fijado por las autoridades gubernamentales.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Sáez de Buruaga ha afirmado que el establecimiento de un precio máximo para las mascarillas es algo que venían reclamando desde el principio del estado de alarma, pero ha mostrado su sorpresa por el hecho de que todavía no se haya hecho oficial. No obstante, ha avanzado que la cantidad fijada es algo que no pueden asumir, porque las últimas mascarillas quirúrgicas adquiridas "directamente" les ha costado el doble.

Por ello, ha declarado que los farmacéuticos no saben muy bien qué hacer. "Estamos esperando a que, tanto nuestros representantes, como el Ministerio, lo publique en un BOE y sepamos qué podemos hacer, porque al final, claro, es vender muy por debajo de nuestro precio de coste, y en principio tampoco lo podríamos hacer", ha subrayado.

La farmacéutica bilbaína ha reconocido que varios clientes le han pedido ya mascarillas quirúrgicas a 0,96 céntimos, pero no se las pueden dispensar a ese precio. "Tenemos las otras, las FFP2, pero el que no tenga que salir de casa, que siga quedándose en casa. La recomendación es que no salga a comprar mascarillas, principalmente", ha concluido.

Peligro de abastecimiento

Por otro lado, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) ha criticado este ataque del Gobierno de Pedro Sánchez a la libertad empresarial y ha advertido de sus consecuencias. "Intervenir todo el mercado es una decisión muy drástica. Solicitamos al Gobierno que evalúe el impacto de cualquier intervención o mecanismo de control sobre los precios en el mercado nacional, ya que podría limitar la capacidad de adquirir mascarillas o materia prima fuera o dentro de España y por tanto limitar el abastecimiento de estos productos", avisan.

"Estamos de acuerdo en aplicar medidas contundentes contra los casos puntuales que realicen prácticas abusivas o especulativas pero instamos a limitar el intervencionismo para no afectar a la capacidad de las empresas y del propio país para adquirir tanto mascarillas como cualquier otro producto sanitario que sea necesario en esta situación de extraordinaria demanda", añaden.