La pandemia de la covid-19 ha dejado un escenario de crisis casi sin precedentes. El Banco de España cifró en un -13,4% la caída del PIB español en el peor de los casos, algo que no se había visto ni en los peores años de la Gran Recesión de 2008. A todo esto, hay que sumar que la economía española es mucho más vulnerable que la alemana o la francesa, debido a que una gran parte de los ingresos de nuestro país se dan en la industria turística, hostelera y, también automovilística. Las tres han resultado gravemente afectadas por el confinamiento y la caída de su facturación va a ser muy drástica si se toman en cuenta las previsiones lanzadas por las diferentes organizaciones.

El turismo

Exceltur, que engloba a Meliá, NH, Riu, Palladium, Globalia, Iberia o Renfe, entre otras grandes empresas afectadas por el turismo, da por perdido el año 2020. En la anterior previsión la organización cifraba en 56.000 millones la caída de los ingresos para el presente curso señalando que la demanda no se recuperaría hasta pasado el verano. Sin embargo, la ausencia de un plan concreto para el turismo por parte del Gobierno y la posibilidad de no empezar a arrancar hasta final de año han llevado a Exceltur a ser mucho más pesimista y cifran ya la caída del negocio en 124.500 millones de euros, es decir un descenso del 82% con respecto a lo ingresado en el 2019.

La hostelería

El sector turístico y el hotelero van casi de la mano y, por tanto, las previsiones son igual de negras para ambos. De acuerdo con una macroencuesta realizada por Hostelería de España, el 58,9% de los establecimientos señalan que tendrán que reajustar la plantilla a consecuencia del confinamiento. Además, el 5% de los bares (alrededor de 15.000) han tenido que cerrar sus puertas de forma definitiva y la previsión apunta a que la covid-19 puede obligar a echar el cierre a 40.000 bares españoles, el 15% del total.

Las discotecas

El sector del ocio nocturno prevé el cierre del 50% de locales si no se actúa de una forma "urgente y eficaz", como denuncian desde la patronal Spain Nightlife, que insiste en la necesidad de que, por parte de las diferentes administraciones, se adopten medidas económicas, fiscales y laborales "urgentísimas y eficientes" ya que, a su juicio, las medidas adoptadas hasta la fecha "son totalmente insuficientes".

Por este motivo, Spain Nightlife ha remitido una nueva misiva a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, haciéndole saber que, en el caso de que no adopten por parte del Gobierno "medidas reales" de ayuda al sector, el 50% de los locales de ocio nocturno de España podrían verse abocados al cierre los próximos meses al no poder superar la crisis económica que están sufriendo. En concreto, Spain Nightlife solicita la suspensión de la obligación del pago de toda clase de tributos, estatales, regionales y municipales por seis meses, y por igual tiempo también la de cotizaciones a la Seguridad Social.

En un comunicado, señalan que entienden que no es una medida de ayuda suficiente el aplazamiento de impuestos y cotizaciones "ya que los empresarios, al no poder trabajar, no podrán asumir estas obligaciones ni ahora ni más adelante". De igual manera, piden decretar de forma urgente una moratoria en el pago de hipotecas y préstamos personales ya que ello está penalizando gravemente la tesorería de las empresas y creen que debe acordarse que los ERTE por fuerza mayor se alarguen hasta que el sector recupere la normalidad o que se puedan transformar en ERTE ETOP cuando así lo solicite el empresario.

Automóvil

Otro de los grandes sectores que se verán gravemente afectados es el del automóvil. Faconauto, la patronal de los concesionarios, cifra la caída de las ventas en un 30%. Además, en estos momentos más de 150.000 trabajadores de este sector se encuentran en ERTE. A todo esto, hay que sumar que la caída de las matriculaciones para el mes de marzo fue de un 69,3%.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, vicepresidente de Fabricación y Logística del grupo Renault y presidente de Renault España aseguró en Cinco Días que cada semana se dejan de fabricar algo más de 50.000 vehículos y de vender entre 20.000 y 25.000 unidades.

Retail

Por último, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha previsto que con el actual escenario económico tendrán que cerrar sus puertas, como mínimo, un 20% del retail español, lo que supone más de 80.000 comercios que dan trabajo a 240.000 personas. Según los datos de la organización, al menos un 65% del comercio de proximidad permanece cerrado desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo.

Por ello, CEC ha reclamado al Gobierno que establezca con carácter urgente un calendario aproximado de la reapertura escalonada del sector del comercio, con el fin de eliminar incertidumbre y contar con un margen de previsión que garantice su desarrollo con todas las garantías sanitarias. Así, propone seguir el modelo que se está implantando en otros países, que han establecido primero la apertura de puntos de venta de hasta 400 metros y de forma progresiva, el resto.

La mitad de las peluquerías, en peligro

La crisis del coronavirus y el confinamiento puede provocar la desaparición del 42,4% de las peluquerías españolas, es decir, más de 20.000 establecimientos, lo que supondría la pérdida de 1.280 millones de euros este año, el 44,4% de la facturación del sector.

Estos datos se desprenden de un estudio realizado durante estos 40 primeros días de confinamiento por la Alianza de Empresarios de Peluquería de España en el que han participado 3.500 peluquerías y salones.