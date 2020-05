Fundación Telefónica lanza 'Repensando el mañana', un espacio abierto de reflexión y debate sobre la era postcovid-19

La incertidumbre que vive nuestra sociedad estos días ha puesto de manifiesto la necesidad de plantearnos cómo será la era postcovid-19 ¿Qué nos espera a la vuelta? ¿Cómo cambiará el mundo que nos rodea? No hay respuesta para un mundo que se perfila completamente distinto, pero desde Fundación Telefónica quieren aportar su grano de arena. Lanzan 'Repensando el Mañana', una serie de foros de reflexión y pensamiento sobre lo que está por venir, así como el "Desafío STEAM", un reto dirigido a los jóvenes para buscar respuestas y soluciones entre todos.

El programa ‘Repensando el Mañana’ se concreta en cuatro ejes temáticos: un ciclo de encuentros y conferencias con pensadores del máximo nivel sobre el futuro, un foro en torno a la transformación digital en España a partir del Informe sobre la Sociedad Digital, una serie de charlas vinculadas a los contenidos de la revista TELOS, editada por Fundación Telefónica, y el lanzamiento de retos de innovación dirigidos a los más jóvenes. Se trata de una ventana abierta a todos que permita reflexionar, reconocer lo que está sucediendo, establecer prioridades y buscar vías para la reconstrucción y la reinvención de la sociedad.

El ciclo ‘Repensando el Mañana’

Nunca ha sido más relevante la necesidad de difundir y poner al servicio de todos el conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural. ‘Repensando el mañana’ es una visión sobre el mundo ‘poscovid-19’, un ciclo en el que dan voz a grandes expertos nacionales e internacionales de disciplinas como la ciencia, la economía, la política, la cultura, las humanidades digitales y la comunicación para construir un futuro mejor.

El foro ha arrancado con la participación de dos de los sociólogos más aclamados del mundo: Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013 y Richard Sennet, profesor de Sociología en el MIT y de Humanidades de la Universidad de Nueva York. Desde sus domicilios, ambos han reflexionado sobre el futuro de las ciudades después de la covid-19, sobre el papel de la tecnología y de las redes sociales, el rol de los gobiernos y el impacto sobre el capitalismo en esta crisis global. En estos foros participarán, entre otros, la científica ganadora del Premio Turing en 2012, Shafi Goldwasser; el físico, químico y divulgador científico británico de gran prestigio mundial. Editor de Nature durante 20 años, Philip Ball; el escritor, asesor, futurólogo, humanista y tecnólogo Gerd Leonhard; el filósofo y ensayista, Daniel Innerarity; la periodista especializada en tecnología, Marta Peirano; el médico y experto en inteligencia emocional, Mario Alonso Puig; uno de los filósofos europeos más potentes de la actualidad, Sreko Horvat o el corresponsal de prensa en zonas de fuerte agitación social que colabora habitualmente con The Guardian y The New Statesman, Paul Mason.

En ‘Repensando el mañana’ se analizarán temas tan diversos como los valores humanos y retos éticos, el papel de la digitalización durante la crisis y en el futuro, el impacto sobre los gobiernos, la educación, el trabajo y la economía, sobre todo en los colectivos más vulnerables, así como los efectos en los sistemas democráticos y el equilibrio de poder en el mundo y el sistema geopolítico.

La revista TELOS, editada por Fundación Telefónica, dedica la portada del número 113 a Jeremy Rifkin, el sociólogo y activista norteamericano que aboga, desde hace décadas, por un cambio de la sociedad industrial hacia modelos más sostenibles. Reclama una transformación radical para asegurar la supervivencia del planeta y apuesta por combustible no fósiles. Un debate que abordarán en las próximas semanas en el ciclo dedicado a la presentación de la TELOS 113 con una serie de entrevistas a los autores que han participado. El primero arrancó el miércoles 29 con una charla entre el director de la revista, Juan Zafra, y del periodista español, Marc Amorós. Participarán entre otros Almudena Solana, fundadora de Fabric Poetry. novelista y artista plástica; Jorge Pérez, catedrático ETSIT y coordinador del IGF y Oscar García, director y CEO de First Workplaces, uno de los pioneros en el concepto "oficina flexible y coworking corporativo".

La TELOS 113, ya disponible para descarga gratuita, está dedicada a la sostenibilidad, con el cuadernillo central sobre modelos para una sociedad con futuro en plena crisis por la pandemia. La sostenibilidad entendida como como una relación respetuosa con el planeta -lo que requiere repensar los modelos productivos, energéticos y de consumo-; pero también como un marco de relaciones económicas -que considere, por ejemplo, el valor de los datos personales en la nueva economía o la configuración de los espacios de trabajo-; políticas -para preservar las democracias frente a la desinformación- y territoriales -para que las grandes ciudades no sean solo nodos de tensión y conflicto y mantengan una relación con el entorno que no convierta a las zonas rurales en excepciones del bienestar o símbolos del abandono.

El Foro sobre el Informe de la Sociedad Digital en España

La digitalización de todos los sectores productivos es un símbolo de prosperidad y, ahora en estos momentos de crisis, la tecnología ayuda a comunicarnos de otro modo y a mantenernos conectados. Cada año, Fundación Telefónica publica el Informe sobre la Sociedad Digital en España (sdiE), un termómetro del grado de avance de nuestra sociedad en todos los servicios e infraestructuras claves para el desarrollo digital.

La emergencia mundial generada por la covid-19 ha demostrado que estar conectados cobra más relevancia que nunca y, por tanto, desde el evento dedicarán un ciclo a analizar el estado de nuestro país en los indicadores clave y los pasos que deberíamos dar en el futuro. Entre los nombres de estos eventos se encuentran, España se digitaliza; la Inteligencia artificial se introduce en nuestras vidas; Industria y empresa: Las fábricas inteligentes, donde la información se convierte en factor de producción; Hábitos: Vivir en un mundo conectado; Privacidad y seguridad: Confianza en el ecosistema digital; Competencias digitales: Educando al ciudadano del siglo XXI y marco ético: Un futuro digital para todos.

Desafío Repensando el mañana: STEAM

La educación es una de las claves principales del progreso y el mejor antídoto contra la exclusión. ‘Repensando el mañana’ es un espacio en el que debe tener cabida toda la sociedad, pero sobre todo los jóvenes que son quienes liderarán el mañana. Por ello, Fundación Telefónica ha lanzado un gran reto tecnológico y educativo en los que los jóvenes son los protagonistas y donde se quiere reflexionar sobre la sociedad del futuro.

¿Qué soluciones se pueden crear tras la Covid-19 y qué papel juega la tecnología en las necesidades social del "día D+1"? Bajo la temática "Desafía al virus con STEAM", el Desafío STEAM está orientado a desarrollar las competencias STEAM (Science, Technology, Arts, Engineering y Mathematics) entre jóvenes de 14 y 25 años de forma lúdica y reflexiva para crear proyectos tecnológicos en torno a la crisis sanitaria y social ocasionada por el virus covid-19. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 5 de junio.