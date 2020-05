El sector turístico, espantado con los 14 días de cuarentena: "Nadie en su sano juicio va a venir a que le encierren"

El sector turístico no da crédito con que Sánchez haya establecido una cuarentena de 14 días para todo aquel que llegue a España. "Nos ha pillado completamente por sorpresa. Esta medida no estaba en la agenda de temas a tratar en las conversaciones que el Gobierno está teniendo con el sector", asegura a Libre Mercado el vicepresidente de la patronal turística Exceltur, José Luis Zoreda. La repentina decisión del Gobierno socialista se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ayer martes, será efectiva a partir del próximo viernes -15 de mayo- y estará vigente el tiempo que dure el estado de alarma.

El inicio de la desescalada hace "preciso reforzar las medidas de control, de tal forma que teniendo presente la distribución mundial del virus y en base al principio de precaución, se considera necesario aplicar a las personas que procedan del extranjero la necesidad de realizar una cuarentena durante 14 días", reza el texto. Así, durante esos 14 días, los viajeros que lleguen a España deberán permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios u otros desplazamientos por motivos de fuerza mayor. En todos ellos será obligatorio el uso de mascarilla. Además, las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento.

"No creo que haya ningún extranjero ni ningún turista en su sano juicio que vaya a venir aquí para que le encierren. Es una contradicción que lanza un mensaje muy negativo para los operadores turísticos que se estaban planteando venir a España y que tienen que poner en marcha la maquinaria de los viajes con dos meses de antelación", asegura Zoreda. "Para vender billetes y plazas en verano, tienes que empezar ya, y esto está generando muchas dudas", añade. Y es que, según el BOE, las agencias de viaje, los tour operadores y compañías de transporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el territorio español.

Los hoteles no abrirán hasta julio

Aunque esta medida sólo estaría en vigor hasta el fin del estado de alarma, y no será hasta entonces, cuando nuestro país pueda empezar a plantearse abrirse al turismo internacional, el presidente de Exceltur cree que habrá generado una mala imagen difícil de recuperar. "La señora Margaret de Hamburgo desayunará hoy con el titular de que en España los turistas tienen que hacer cuarentena, pero no va a leer la letra pequeña de que sólo es hasta el estado de alarma. Eso sí, cuando le toque decidir sus vacaciones, no va a elegir España. Por si acaso, elegirá Grecia o Portugal", vaticina. A día de hoy, sólo se permite la circulación a trabajadores transfronterizos, mercancías y personas que viajen por fuerza mayor.

Zoreda augura que los hoteles españoles no levantarán la persiana "hasta finales de junio, principios de julio" por la ausencia de clientela. "Hasta que no se permita la movilidad interprovincial, no hay ninguna posibilidad de que sean viables. Sólo los pequeños hoteles rurales, de 6 u 8 habitaciones, para gente que quiera desconectar dentro de una misma provincia, tienen alguna oportunidad de negocio ahora", explica.

Bruselas apuesta por abrir

La medida del Gobierno va en la dirección opuesta a la tomada por Bruselas este miércoles, que propone a los países miembros que reabran de manera "gradual" sus fronteras para salvar el turismo europeo y sin hacer cuarentenas en el país de destino. "No me explico cómo el Gobierno ha tomado esta decisión 24 horas antes de que se produzca la reunión de la Comisión Europea (CE)", señala Zoreda.

La idea de Bruselas es que los ciudadanos pudieran empezar a moverse entre países con situaciones epidemiológicas similares, como una especie de corredor sanitario. Por ejemplo, estudios como el de ESADE plantean zonas verdes europeas con bajos niveles de contagios y desplazamientos entre ellas. A continuación, un ejemplo.

En lugar de cuarentenas, la CE apuesta por que se extremen las medidas de seguridad en los hoteles, se realicen test a los viajeros, se utilicen aplicaciones de rastreo, se fomente el uso de mascarilla, pero no considera que las aerolíneas deban dejar asientos libres en los aviones.

Si el turismo español no logra comenzar la actividad en verano, Exceltur calcula que podrían perder 124.000 millones de euros, el 81,4% de todo el negocio de 2020. La flexibilización de los ERTE para el turismo y la posibilidad de poder despedir antes de los 6 meses de la incorporación de la plantilla -si fuera necesario- ha supuesto un balón de oxígeno para el sector, pero no es suficiente. Desde la patronal reclaman al Gobierno más facilidades de liquidez, "porque los créditos que están llegando no son suficientes". Si el turismo extranjero da la espalda a España este verano, "entonces, sí que vamos a necesitar un rescate de caballo", concluye.