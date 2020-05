75% de los créditos ICO para pymes y autónomos están denegados o sin respuesta

Los llamados créditos ICO, que son los préstamos avalados por el Estado y que tienen cubierta la posible morosidad en un 80%, están siendo una de las herramientas más demandadas por los autónomos para acceder a la liquidez. Sin embargo, los trámites burocráticos, los fuertes requisitos y la falta de rapidez están convirtiendo el proceso en algo exasperante para los trabajadores por cuenta propia. Hasta la fecha, hay 600.000 solicitudes pendientes de aprobación, 300.000 han sido rechazadas y otras 300.000 aprobadas, según los datos que publica la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Tal y como informa ATA, 1,2 millones de autónomos han pedido solicitudes de créditos ICO, de los cuales solo 300.000 han sido aprobados, lo que supone que un 75% de las peticiones están rechazadas o pendientes de una respuesta. A esto se suma el retraso que se está dando a la hora de cobrar los préstamos, ya que, en las dos nuevas líneas de financiación, se produjo un problema informático que llevó a la paralización de las concesiones.

"Este atasco en la concesión de los créditos ICO es un gran problema para la supervivencia de muchos pequeños negocios", asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. "No puede ser que, a estas alturas, más de un mes después de aprobarse, cientos de miles de autónomos aún no tengan respuesta. Algo no está funcionando, y mientras tanto sus negocios se van al traste", añade.

En cuanto a los datos que se muestran desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se puede observar que 318.000 créditos han sido aprobados y que entre todos suman un total de 31.400 millones de euros, algo que, según Nadia Calviño, ministra de Economía, mantiene el flujo financiero de las pymes. Pero la realidad es distinta, porque los solicitantes con préstamos ya aprobados denuncian una gran demora en el pago.

Las críticas de los solicitantes han creado un enfrentamiento entre la banca y el Gobierno. De hecho, Pedro Sánchez señaló a los bancos pidiéndoles agilizar los trámites para que llegara la financiación a las pymes y autónomos, lo que produjo un profundo malestar entre los empleados de los bancos, que denunciaron que "trabajamos día, noche y festivos" en los créditos ICO.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta nueva línea de avales es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones sobre el total de 100.000 millones que aprobó el Gobierno. Al menos el 50% del nuevo tramo irá destinado también a pymes y autónomos.