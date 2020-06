Sánchez pone en riesgo la Seguridad Social y las pensiones

La implantación del llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no sólo constituye un desincentivo al trabajo, extirpa al individuo la capacidad para valerse por sí mismo y puede convertirse en un nicho de voto clientelar cautivo, sino que, además, carga con una losa extra al déficit de la Seguridad Social, que estima El Gobierno en un gasto adicional de 3.000 millones, pero que puede crecer si la economía se mantiene un largo tiempo en niveles muy bajos de empleo. Por supuesto, no se puede dejar a la intemperie a las personas que se encuentren en una extrema necesidad, pero el establecer este ingreso mínimo vital no es la mejor manera de atender ese problema. Puede articularse algún subsidio de desempleo, como ya se hizo en el pasado con la prestación de 400 euros para quienes agotasen el plazo máximo del subsidio de desempleo, o eliminar el cómputo de consumo del período de prestación empleado a lo largo del presente año como consecuencia del coronavirus, o incluso aplicar la idea de Friedman de un impuesto negativo sobre la renta, pero no generar un subsidio permanente que ni la economía española se puede permitir, porque no tiene recursos para ello, ni es positivo, pues pese a que se exija estar en búsqueda de empleo, es muy complicado demostrar que una persona no lo hace, habida cuenta de lo mal que funcionan los servicios de empleo públicos cuando se trata de encontrarle a alguien un puesto de trabajo. Y pese a que se prevé que no pierda la prestación un beneficiario que encuentre un puesto de trabajo, deberá estar muy tasado el espacio temporal para no caer en la picaresca.