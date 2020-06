Montero descarta una reforma fiscal del IRPF de los ERTE y dice que "hay que declararlo"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que las prestaciones de desempleo que cobren los afectados por un ERTE también son ingresos y deben declararse.

Preguntada acerca de si el Gobierno prevé suavizar la fiscalidad de los perceptores de ERTE, Montero dijo que no hay ninguna previsión al respecto y que cada cual debe contribuir según sus rentas "de manera progresiva y justa".

"No hay prevista ninguna reforma fiscal y, por tanto, los trabajadores contribuirán en la medida en la que perciben rentas", reiteró la ministra, que afirmó que si no hay una fiscalidad "amplia, progresiva y justa" los trabajadores no podrían percibir las prestaciones por ERTE. "Aquellos que los tengan tendrá que contribuir en su IRPF (...) hay que declararlo, es una contribución justa", ha afirmado.

Como ya publicamos en Libre Mercado, los afectados por ERTE tendrán que abonar más de 1.000 euros de media a Hacienda el año que viene por tener dos pagadores. "El contribuyente debe ser consciente de que le van a exigir esa cantidad en 2021 porque a los ERTE no se les ha aplicado ninguna retención previa. No es que paguen de más, es que no han tributado nada por ese ingreso", explicaba el secretario del REAF, Luis del Amo, a este periódico.

Desde algunos sectores, como el sindicato CSIF, han pedido a Hacienda que excluya de la obligación de declarar a las personas en ERTE que cobren menos de 22.000 euros para que no se vean perjudicados al tener dos pagadores.