El 'truco' de Yolanda Díaz para afirmar que han pagado "todos los ERTE" de España

Los ERTE han sido el instrumento laboral más popular de la crisis del coronavirus, pero también, el más polémico y en el que menos han cuadrado los datos. Las cifras que ha dado el Gobierno sobre el número de beneficiarios que han ido cobrando correctamente su prestación durante estos últimos cuatro meses siempre han bailado —por encima— respecto a las que daban los sindicatos del SEPE o los gestores administrativos, que son los que se encargan de tramitar estas pagas a diario junto con el SEPE. Además, los dramáticos testimonios de afectados, que han estado meses esperando sin cobrar un solo euro, se han venido repitiendo sistemáticamente durante la pandemia, por lo que era fácil comprobar que las pagas no se estaban cobrando a tiempo.

El pasado martes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentaba zanjar la polémica asegurando que ya se han pagado todos los ERTE en España. "Se han resuelto y se han abonado todos los ERTE que, correctamente, han entrado en el Servicio Público de Empleo", señaló la ministra durante la sesión de control del Senado. Díaz hacía estas declaraciones en una respuesta a la senadora del PP, María José Heredia, que le recordaba el caos de estas prestaciones y los retrasos que han sufrido sus perceptores. La gallega no dudaba en señalar que todos "esos datos son falsos".

"Los únicos ERTE que no se han pagado han sido los del PP, porque no existieron", dijo la ministra de Trabajo, obviando que fue la reforma laboral de Fátima Báñez la que flexibilizó la aplicación de este tipo de fórmulas a la que ha acudido el Gobierno ahora.

Los trabajadores del SEPE lo desmienten

Para sorpresa de Díaz, el sindicato de funcionarios CSIF no tardó en desmentir su afirmación de que "todos" los ERTE de España han sido abonados. Según la portavoz de este sindicato en el SEPE, María González, todavía hay miles de personas que siguen sin cobrar la prestación.

"A día de hoy miles de personas siguen sin cobrar un ERTE. Esto es muy fácil de demostrar. Es tan sencillo como mirar a nuestro alrededor y seguro que alguno de nosotros tenemos un conocido que se encuentra en un ERTE sin cobrar. Tenemos que tomarnos muy en serio esto porque detrás de cada prestación impagada hay familias que están pasando penurias", declaraba a los medios Gónzalez dejando en evidencia a la ministra.

A principios de este mismo mes de julio, desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, aseguraban que la friolera de 200.000 afectados por un ERTE todavía no había cobrado el subsidio correspondiente. "Tras más de tres meses desde que se solicitaron los ERTE no podemos entender que siga existiendo un número tan elevado de trabajadores sin cobrar", señalaba entonces su presidente, Fernando Santiago, mientras denunciaba lo compleja que seguía siendo su tramitación a pesar de que las empresas estuvieran llamando a la plantilla a la vuelta a la actividad.

Goteo de quejas a Yolanda Díaz

A día de hoy, solo hay que entrar en la cantidad de cuentas que han creado los afectados por los impagos de los ERTE en las redes sociales para corroborar que no se han pagado todas las ayudas, como asegura Yolanda Díaz. Los internautas utilizan estas plataformas para denunciar su situación y pedir explicaciones al SEPE. En ellas publican el calvario que está suponiendo el cobro de una prestación por parte de un Gobierno cuyo eslogan en la crisis del coronavirus ha sido el de "no dejar a nadie atrás". A continuación, algunos aludidos surgidos sólo a partir del martes, cuando Díaz aseguró que todos los ERTE estaban pagados. El colapso del SEPE queda en evidencia con estos testimonios. La lista es infinita.

@Yolanda_Diaz_ mira, que dices que se han cobrado todos los ERTES que han entrado al SEPE, el mío entró en marzo y sigo sin cobrarlo, no lo digo por ná', solo así para recordarlo y tal, por si aca se te había pirao o algo.#ertes #ErteSinCobrar — 𝕸𝖆𝖑𝖆𝖙𝖊𝖘𝖙𝖆 𝕭𝖔𝖈𝖆𝖓𝖊𝖌𝖗𝖆 (@malatestabn) July 14, 2020

Mi nombre es llenly lisaso desde marzo estoy en Erte sin cobrar y mis datos no aparecen en el SEPE como tramitado a pesar de que he enviado correos y reclamaciones #ertesincobrar — LLenly (@l_lenly) July 14, 2020

A 14 de julio, sigo sin cobrar el ERTE — Roberto de Godos 🖤🇪🇸🇪🇺 (@robertodegodos) July 14, 2020

Hola @Yolanda_Diaz_

Yo tengo mi ERTE sin tramitar y sin cobrar..

Le agradecería que no mintiera — Tararea esto (@Tarareator) July 15, 2020

"Espere un momento mientras le ponemos en contacto con un agente".

Llevo esperando desde mediados de Marzo…😒@empleo_SEPE #ErteSinCobrar #ERTESinTramitar #Erte Gracias @AFECTADOS_ERTE por ayudarnos a todos los que aún no cobramos. — Melina (@melinabodratto) July 15, 2020

El 'truco'

¿Cómo puede ser que la ministra haya hecho estas declaraciones con este goteo de casos circulando por las redes sociales?, ¿no es conocedora de estos testimonios?, ¿está mintiendo Yolanda Díaz descaradamente?, ¿mienten los afectados?, cabría preguntarse. La clave está en el matiz de su frase.

"Se han resuelto y se han abonado todos los ERTE que, correctamente, han entrado en el Servicio Público de Empleo", dijo la responsable de Trabajo. Esto significa que no está teniendo en cuenta todos los ERTE que contienen algún error y el SEPE no tiene en marcha. Estos casos son muchos —no hay una cifra oficial, aunque los hemos visto más adelante—, pero que el Gobierno intente invisibilizarlos de esta manera es altamente cuestionable.

"Declaraciones como las de Yolanda Díaz son verdades a medias, que son pura mentira. Son manifiestamente irresponsables y temerarias", señala otro de los portavoces de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, en declaraciones a Libre Mercado. "Está ignorando a un conjunto de desempleados a los que no estamos pudiendo llegar por defender su gestión política. Dice que todo está resuelto cuando hay gente que lleva sin cobrar desde marzo porque, por ejemplo, hay algún un error en sus datos. Es una falta de respeto hacia ellos", señala un contundente Galdeano. "No doy crédito a que haya dicho eso la ministra", añade.

Fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen a este periódico que los casos en los que todavía no se han cobrado los ERTE se deben a que "esté mal tramitado, que no se hayan enviado bien los datos. Las oficinas están abiertas ahora y están resolviendo casos", aseguran. Es decir, la versión de Trabajo es la misma que la explicación que da CSIF: hay ERTE actualmente sin cobrar porque tienen algún error, no porque estén todavía esperando a ser revisados. "Desde el principio, los ERTE con errores han sido más de la mitad de los ERTE no cobrados", apunta Galdeano, que no entiende ahora esta distinción.

Jorge, uno de los responsables de la cuenta Afectados por ERTE 2020, señala que "es mentira que todos los ERTE se hayan pagado. Cada semana tenemos 50 casos nuevos de personas que nos escriben contándonos su caso, y hay de todo". Él mismo tardó "más de dos meses en cobrar" la prestación y ahora, ya ha vuelto a trabajar. "Pero en junio me pagaron también el ERTE cuando no me correspondía". Los ERTE pagados de más están siendo uno de los últimos errores del SEPE. Jorge asegura que su empresa avisó de que ya se había reincorporado, pero aún así, podría enfrentarse a "una Inspección de Trabajo y meterse en un lío". Ha pedido cita para explicárselo al SEPE. Le han dado para un mes.

1,7 millones salen del ERTE

Por otro lado, Díaz afirmó que ya se han incorporado al mercado de trabajo 1,7 millones de empleados que estaban en ERTE en nuestro país, por lo que todavía habría casi 2 millones de personas en sus casas sin trabajar. Según los datos de la Seguridad Social, el máximo pico de los ERTE en España se produjo a finales de abril, con casi 3,4 millones de trabajadores en esta situación debido al cerrojazo de la economía.

Según la ministra de Podemos, la vuelta a la actividad de esos 1,7 millones de personas habría reducido la nómina de las prestaciones por desempleo abonada en junio hasta los 4.115 millones de euros desde sus máximos históricos del pasado mes de mayo.