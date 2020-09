Génova niega que haya propuesto a Sánchez el nombre de Solbes

"No se ha entrado en nombres en ningún caso. Pablo Casado trasladó a Pedro Sánchez la necesidad de la creación de una Agencia Nacional de Recuperación para poner en ella alguien de perfil más independiente como un exgobernador banco España", aseguran este viernes desde el Partido Popular después de que El Mundo desvelase que "según confirman fuentes de Génova, los dos principales nombres que baraja la dirección nacional del PP al Gobierno son los de Jaime Caruana y Pedro Solbes. Son los dos que cumplen los requisitos".

Desde el PP se afanan en negar que se hayan valorado "nombres" como el de Solbes y lamentan que desde La Moncloa se haya difundido que "no quieren saber nada" de la creación de esta Agencia.

Propuesta de Casado

La propuesta que plantea Casado sobre la misma es que sea un organismo que se encargue de la "determinación de las prioridades de inversión a las que deben destinarse los fondos de NGEU" o de la "determinación, de los criterios de reparto entre las diversas Administraciones Territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales)".

En el documento que llevó Casado a Moncloa se puede leer que "se propone que la Agencia la presida un profesional independiente sin adscripción partidista y de reconocido prestigio nacional e internacional, como un ex Gobernador del Banco de España y del Banco Internacional de Pagos de Basilea, o un ex Comisario dela Unión Europea". "Pero no se ha hablado de nombres", dicen desde el PP.

En la noticia publicada por El Mundo se apunta que Caruana "es el favorito de Casado, pero las fuentes populares aseguran que 'la decisión le correspondería a Sánchez', que Solbes sería un perfil de consenso igualmente, y que lo importante es 'avanzar' sobre la base del documento que han preparado, e ir cediendo ambos, tanto el PP como el Gobierno".

Añaden que "Solbes también cumple una por una las exigencias del PP, ya que nunca ha estado afiliado al PSOE, y fue comisario europeo de Asuntos Económicos desde 1999 hasta 2004".