Ronald O. Perelman es una de las personalidades más famosas de Wall Street desde los años 80. Su buen hacer financiero le llevó a ser el hombre más rico de los Estados Unidos cuando su fortuna alcanzó los 19.000 millones de dólares (16.180 millones de euros), aunque las malas decisiones posteriores han mermado su fortuna hasta dejarla en 4.000 millones de dólares (3.410 millones de euros), tal y como se recoge en el índice de Bloomberg.

Ahora, Perelman ha decidido deshacerse de buena parte de su patrimonio para, por un lado, recomponer su cartera de inversión y apostar por mejores oportunidades de futuro y, por otro, disponer de más tiempo libre para disfrutar de su familia. A sus 77 años, el popular inversor ha decidido tomar varias decisiones importantes que han dado un giro de 180 grados a su patrimonio y a su cartera.

En primer lugar, el estadounidense ha decidido sacar a la venta su avión privado Gulfstream 650 y su yate de 78 metros. Pero no solo eso, a estas ventas hay que sumar las de varias obras de arte que la compañía Sotheby’s se va a encargar de subastar. En total, solo en la venta de cuadros y esculturas, Pererlman podría ingresar varios cientos de millones de dólares.

En segundo lugar, su cartera de inversiones también está sufriendo un cambio radical. Ha decidido deshacerse de las acciones que tenía en AM General, ha vendido una compañía dedicada a los productos aromatizantes de la que había sido dueño durante años y ha encargado a varios gestores que se encarguen de vender otras participaciones que tiene en diversas compañías.

Estas decisiones forman parte de una reestructuración financiera que busca mejorar su cartera, pero también es algo personal. "Me di cuenta de que durante demasiado tiempo me he estado aferrando a cosas que ni siquiera uso o incluso quiero", dijo. "Llegué a la conclusión de que era el momento de limpiar la casa, simplificar y dar a otros la oportunidad de disfrutar de algunas de las cosas hermosas que he adquirido tal como lo he hecho yo durante décadas".

En un comunicado remitido a los medios el pasado mes de julio, Perelman señaló que han optado por tomar medidas importantes para reaccionar al nuevo entorno económico "sin precedentes", refiriéndose a la pandemia. "He sido muy sincero sobre mi intención de reducir el apalancamiento, optimizar las operaciones o vender activos para convertirlos en efectivo y poder buscar nuevas oportunidades de inversión, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", señaló.

Revlon, el centro del imperio

A pesar de tener participaciones en diversas empresas, su principal posesión es Revlon, de la cual posee un 87%. De hecho, la empresa está, a día de hoy, dirigida por su hija, Debra Perelman. La prueba de la crisis que atraviesa está compañía se puede ver reflejada en la fuerte caída de su valor de mercado, que ha pasado de los 1.740 millones de dólares de 1985 a los 365 millones de hoy en día. Las deudas del gigante de los cosméticos son muchas y en los últimos años han tenido que sufrir diversas reestructuraciones para poder seguir siendo solvente.