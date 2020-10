IAG culmina con éxito su ampliación de capital de 2.741 millones

El grupo de aerolíneas IAG ha culminado con éxito este jueves su proceso de ampliación de capital por valor de 2.741 millones de euros, según ha explicado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la sociedad ha recibido aceptaciones respecto a las 2.979,44 millones de acciones nuevas que tiene previsto emitir, por lo que se ha alcanzado el 100% del total de acciones que se emitirán en el marco de la ampliación de la capital.

Durante el periodo de suscripción preferente, que finalizó el 26 de septiembre, se suscribieron un total de 2.763,52 millones de acciones, representativas del 92,75% de los nuevos títulos que estaban previstos emitir.

Posteriormente, se solicitaron un total de 6.302 millones de acciones adicionales, representativas del 211,53% de las acciones nuevos. Dado que estas peticiones superaron el número de acciones sobrantes, el banco agente llevó a cabo una distribución prorrateada según estaba figurado en el folleto de la operación.

IAG ha informado que el 2 de octubre otorgará la escritura pública de la ampliación de capital de forma que quede inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre. De esta forma, el 7 de octubre, las acciones nuevas comenzarán a cotizar en las Bolsas españolas y en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.

La compañía aérea también ha explicado que, dado que la ampliación de capital se ha llevado a cabo de conformidad con la legislación española, los accionistas que no hayan actuado en el periodo de suscripción preferente no recibirán compensación alguna por los derechos de suscripción que no haya ejercido o caducado.