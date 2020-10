Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno a la Comunidad de Madrid van a provocar un grave de año a la región. Según los datos del propio gobierno regional, se van a producir 750 millones de euros de pérdidas semanales y 18.000 puestos de trabajo perdidos. La caída del PIB madrileño podría ser del 13% y, en el peor de los casos, se puede llegar a perder hasta 1.500 millones de euros por cada semana con las actuales medidas en vigor.

Con este escenario, lugares tan populares como el Mercado de San Miguel ven peligrar su futuro. El célebre emplazamiento, que se ha convertido en un referente gastronómico de España y del mundo al reunir en el mismo lugar a chefs con varias estrellas Michelín, vuelve a cerrar sus puertas. Según recoge La Información, de los 60 trabajadores del Grupo Arzábal solo 13 se reincorporaron tras la reapertura de la hostelería en la capital, los demás siguen en ERTE. Ahora, de nuevo volverán todos a esa misma situación. Pero esto no es todo, los empleados aseguran que, si antes conseguían hacer 30.000 euros de caja, ahora no se llega a los 3.000.

Desde hace tres años, este centro gastronómico está gestionado por Redevco Iberian Ventures (formado por Redevco y Ares Management) que pagó 70 millones de euros. Desde entonces, cada año recibían a 10 millones de visitantes, que degustaban los más selectos bocados en los diferentes puestos que se encuentran en el lugar. En el Mercado de San Miguel se encuentra la popular La Tasquería de Javi Estévez, además de otro establecimiento de Jordi Roca, uno de los mejores reposteros del mundo.

Por su parte, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) aseguran que: "En la Comunidad de Madrid han abierto hasta la fecha un 79,5% de los locales de hostelería, que están facturando menos del 50% que el año anterior. El restante 20,5% de locales no ha abierto de momento, y no sabemos si lo harán. El sector necesita ayudas, directas y a fondo perdido, y una ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero, porque en esas fechas no prevemos que se haya recuperado el consumo ni que la pandemia esté superada. Entonces necesitaremos una nueva prolongación de los ERTE y ayudas urgentes para superar esta situación", asegura Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid.