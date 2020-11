Los autónomos son uno de los colectivos que más están sufriendo la crisis económica derivada del coronavirus. Al cierre de sus negocios por falta de clientela se une la dejadez de la Administración y la voracidad de Hacienda, que en muchos casos deja casos insólitos como el de Sara Alameda, tal y como recoge Autónomos y Emprendedor.

Esta trabajadora por cuenta propia cometió el error de no presentar a tiempo el Modelo 180, referente a la declaración informativa de los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. "Otros años no he tenido problema con este modelo porque tenía contratada una gestoría. Pero, este año, debido a la situación generada por la crisis económica derivada de la covid-19, no he podido seguir contando con ellos", cuenta la afectada.

Como Hacienda no perdona, la AEAT comunicó a esta autónoma que le imponía una sanción de 20 euros por su error. Y aquí viene el escándalo: como la cuantía mínima que cobra Hacienda por este tipo de infracciones es de 300 euros, estaba obligada a abonar dicha cantidad, que puede quedar en 225 euros si lo abona dentro del periodo de pago voluntario. Todo un detalle.

Entre las novedades con las que encaran los autónomos los próximos meses está que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia cambien de base de cotización, para subirla o reducirla, hasta seis veces al año. "No vamos a avalar ninguna reforma en una situación como la actual que pueda conllevar un aumento de cotizaciones y poner en riesgo la viabilidad de los negocios", ha dejado claro ATA, que, no obstante, considera que las medidas puestas encima de la mesa son adecuadas, pero que sigue sin entender "las prisas".

Además, en plena crisis del coronavirus, el Gobierno ha asestado otro sablazo de 30 euros a los autónomos. En enero había prevista una subida de cotizaciones a los autónomos que la Seguridad Social no aplicó... hasta ahora. Muy oportuno.