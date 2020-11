ERC, contra la autonomía fiscal de Madrid

Los separatistas de ERC se han sumado a los del PNV y han anunciado este martes su “preacuerdo” a los Presupuestos Generales del Estado del gobierno social/comunista de Sánchez e Iglesias. Con el apoyo de ambas formaciones, al que previsiblemente se sumaran los proetarras de Bildu, el Ejecutivo se asegura poder sacar adelante las cuentas del Estado para el 2021.

Ya resulta lamentable que el Ejecutivo de Sánchez haya accedido al requerimiento de los separatistas catalanes de erradicar lo poco que queda del ya de por sí escaso control financiero que Rajoy y Montoro aplicaron en 2015 a las cuentas de una administración autonómica en rebeldía cuyos gobernantes, a día de hoy, siguen empecinados en impulsar un ilegal proceso secesionista. Otros tanto se podría decir del privilegio de liquidar la deuda del Ministerio de Educación en la gestión de becas con Cataluña desde el año 2005. Con todo, más surrealista y bochornoso, al margen de su más que dudosa constitucionalidad, es que el Gobierno de Sánchez e Iglesias haya accedido a crear con Esquerra una comisión bilateral para desarrollar una reforma "completa, justa y progresiva" que incluya "el fin del paraíso fiscal de Madrid".

Resulta increíble que una formación como Esquerra Republicana, que se pasa el día arremetiendo contra el “centralismo”, pretenda ahora erradicar la escasa autonomía y responsabilidad que tienen nuestras administraciones regionales en materia fiscal con la delirante excusa, además, de que la Comunidad de Madrid lleva a cabo un “dumping fiscal”. A este respecto, es cierto que la Comunidad de Madrid, a diferencia de muchas otras autonomías, no aprovecha sus propias figuras impositivas, ni los tributos que las autonomías tienen plena o parcialmente cedidos, ya sea sucesiones, patrimonio o parte del IRPF o el IVA, para freír a impuestos a sus ciudadanos. Pero eso no implica competencia desleal alguna por cuanto eso mismo lo podrían hacer, como de hecho algunas otras también hacen, cualquier otra comunidad autónoma, muchas de las cuales, por el contrario, prefieren exprimir al máximo a sus propios contribuyentes.

Menos aun se puede hablar de "dumping fiscal" si tenemos presente la deuda autonómica, pues mientras que Madrid es una de las cinco comunidades con menos deuda autonómica por habitante, Cataluña es, con gran diferencia, la más endeudada de todas.

Así las cosas, ya podrá el Gobierno social/comunista y sus socios separatistas hablar de “dumping fiscal” y de la necesidad de erradicarlo mediante la “armonización” de impuestos, que lo que, en realidad, pretenden no es otra cosa que imponer un mismo infierno fiscal para todas las comunidades autónomas. Y es que si Madrid se ha convertido en la locomotora económica de España es porque, a diferencia de la Cataluña nacionalista, no entorpece la actividad económica con asfixiantes regulaciones, ni fríe a impuestos a los ciudadanos ni se gasta el dinero del contribuyente en despilfarradores delirios identitarios. Ese es el “paraíso” que no soportan quienes, como socialistas y comunistas, someten a los ciudadanos a un infierno fiscal.