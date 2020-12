Guía completa de ciberseguridad: en el trabajo, en casa y en la calle

Las personas saben que tienen que proteger sus efectos personales con cerraduras y alarmas, pero cuando se trata de ciberseguridad, la gente se pierde un poco. Esto no es una sorpresa, ya que los términos que se usan en la industria de la ciberseguridad pueden ser difíciles de pillar en un principio. Conceptos como ransomware, ataque DDoS, VPN , están lejos de nuestro vocabulario diario y por eso en esta guía exponemos las claves que todo el mundo necesita conocer.

La realidad es que prestar atención a la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad. El panorama digital es tremendamente cambiante y el número de amenazas que podemos encontrar crece exponencialmente. Uno de los mayores problemas es el aumento de filtraciones de datos que se producen directamente por ataques a todo tipo de empresas.

No obstante, los ciber ataques no están únicamente dirigidos a empresas. Cada persona que posee un dispositivo digital es una potencial víctima. Esto hace que sea esencial que cada uno de nosotros se preocupe un poco por aprender y comprender ciertas medidas de prevención ante este tipo de situación tan dañina.

¿Por qué la ciberseguridad es para todos?

Nadie va a ninguna parte sin su smartphone hoy en día, ni siquiera al baño. Las personas almacenan datos valiosos en sus dispositivos. Cosas como detalles bancarios, números de la seguridad social, fotos privadas, son ejemplos de información que pueden caer en malas manos y ser utilizados como arma. Estafas por email, duplicados de la tarjeta de crédito… esto pasa todos los días en todos los rincones del mundo. Lo que se traduce en que la ciberseguridad no es para el friki de turno, sino para todo el mundo y hay que prestarle atención

Los 4 ataques cibernéticos más comunes

Desde intentos de estafa por email hasta software invasivo, los ataques pueden tener varias razones detrás. Puedes sufrir un intento de robo o extorsión, o simplemente ser víctima de alguien que lo hace por diversión.

Los cuatro ataques más comunes son:

Phishing. Uno de los más extendidos, ya que es muy fácil de llevar a cabo. Consiste en convencer a un lector objetivo para clicar o descargar algo, o revelar información sensible. Pueden darse en cualquier tipo de plataforma, desde emails a foros, pasando por redes sociales.

Malware. Básicamente se trata de un software que se infiltra en un dispositivo o una red e intenta causar daños. Puede llegar a nosotros de distintas maneras, generalmente a través de un archivo infectado.

Brute Force Attacks. También muy comunes, son los que dan acceso al hacker a nuestro usuario y contraseña. Están directamente relacionados con posibles filtraciones de datos y son extremadamente peligrosos para empresas que manejan información sensible.

Eavesdropping Attacks. Posiblemente una de las formas más peligrosas en las que nuestros datos se pueden ver expuestos es a través de nuestras conexiones de red. El atacante puede interceptar los datos en tránsito y así hacerse con contraseñas, datos bancarios y otros datos personales que están en movimiento.

Los atacantes no van a diferenciar entre empresas o individuos, se conforman con que la víctima caiga en la trampa que ellos han preparado y desarrollado.

Gracias a que no todo el que trastea con software es "malo",podemos defendernos de este tipo de situaciones si hacemos lo siguiente:

Proteger nuestro negocio con medidas de ciberseguridad

No importa si nuestra empresa tiene o no un equipo de informáticos. necesitamos hacer nuestra parte del trabajo. Incluso si la compañía cuenta con protección, nadie puede controlar lo que una persona hace online. Especialmente cuando trabajan con sus dispositivos personales.

Para estar seguros, debemos informar a nuestros empleados de los posibles peligros y cómo evitarlos:

Conectarse a internet a través de una VPN con la que cifrar toda la información y proteger todo lo que enviamos a internet.

No responder a emails sospechosos, ni clicar en links o descargar archivos de fuentes desconocidas.

Utilizar contraseñas seguras en todos los dispositivos. No siempre la misma para todo.

Asegurarse de que los dispositivos que contengan información sensible tengan un cortafuegos instalado y actualizado.

Ciberseguridad en casa

Proteger tu red es tan importante como tener una cerradura, cámaras, o cualquier otra medida de seguridad que se nos ocurra. Cada día poseemos más y más dispositivos que se conectan a la red, desde la TV hasta el frigorífico.

Estos dispositivos no son seguros, no incluyen medidas de seguridad por ellos mismos y la única forma de protegerse un ataque es asegurar nuestra red doméstica. No son nuevos los casos de cámaras o impresoras siendo pirateadas. Dos aspectos fundamentales a tener en cuenta son:

La forma más sencilla y barata de asegurar todos los dispositivos a la misma vez es instalando un servicio VPN en nuestro router.

Algo que todos deberíamos hacer es cambiar la contraseña por defecto de cualquier dispositivo nuevo que adquiramos.

Es una cuestión de seguridad personal

La ciberseguridad no es importante sólo en el trabajo o el hogar, es una cuestión personal. Smartphones, tablets, smartwatches, dispositivos que llevamos siempre con nosotros, son potenciales víctimas y deben protegerse. Algunos consejos son:

Nunca descargar Apps o software de fuentes desconocidas.

Mantener el número de aplicaciones instaladas al mínimo y eliminar las que no usamos.

Actualizar lo más a menudo posible para evitar errores y problemas de seguridad.

Cifrar los datos con un servicio VPN y utilizar un gestor de contraseñas.

No dejar de lado el tema

La ciberseguridad es una necesidad al igual que los ciberataques son una realidad. Las facetas digitales de nuestra vida cada día son más y más importantes y estamos expuestos de manera obvia. Esta guía es una introducción básica. Hay más peligros, hay más soluciones. No pienses que no te va a tocar, porque cuando te toca, es tarde. Protégete.