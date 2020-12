La bolsa es la mejor inversión para 2021

Con la caída de las rentabilidad, cada vez hay que asumir más riesgos para obtener beneficios económicos. Instrumentos como los depósitos han pasado a un segundo plano ante los tipos bajo cero. De esa forma las bolsas globales siguen siendo un claro exponente para buscar buenos rendimientos en el mercado.

La fase de optimismo bursátil que están viviendo los mercados financieros globales podría llevar a revalorizaciones de dos dígitos en 2021, mientras la tercera ola de contagios es bastante improbable. Así se ve desde A&G Banca Privada. De hecho su director general de Inversiones, Diego Fernández Elices prevé un escenario en el que, en el próximo ejercicio, los beneficios empresariales crezcan un 20%, las bolsas alcancen un abaratamiento en términos de ratio PER, es decir de precio beneficio del 10% y que , aún aunque se de esa circunstancia, suban un 10%.

Es más, considera que si se produce alguna corrección en los indicadores bursátiles globales, éste hecho se va como una oportunidad para entrar en el mercado y no para salir de él. Y señala que por esa razón no hay que consumir el total del presupuesto para asumir ese riesgo.

Además de cara al próximo ciclo económico, A&G establece que hay que sobreponderar la renta variable sobre la fija de forma general. Para una composición tradicional, conocida como la frontera eficiente, con un 40% de inversión en renta fija y el 60% en variable, su pronóstico es que la cartera gane una media del 4% en 2021, frente al 9% anual histórico.

En cuanto a sus estimaciones de inversión, no hay sectores claros, en tanto que considera que las firmas que mejor lo han hecho en bolsa este año, las Big Tech estadounidenses, continuará avanzando en sus resultados, aunque puede que no tanto en su revalorización en los mercados. Su apuesta es por la diversificación en las carteras, aunque ve atractivo especial en el sector industrial y confía en que otros sectores puedan cambiar su negocio por la tecnología, pero que no cotizan ahora a múltiplos exagerados, sean más atractivos.

Los dividendos se recuperarán en 2021

Respecto de España no se encuentra entre sus regiones favoritas para invertir aunque desde la firma reconocen que han operado de forma táctica con acciones de hoteles y en renta fija con subordinados en firmas financieras españolas este año. Elevando posiciones en el sector industrial, descontando una mejora del mercado automovilístico.

La firma ve valor en las emisiones de deuda de sectores penalizados por la pandemia como el automóvil, el turístico o el inmobiliario, aunque considera necesario analizar caso por caso teniendo en cuenta el colchón de liquidez y los ingresos de caja de cada compañía. Por ahora, no ve mucho atractivo en los bonos verdes o sostenibles.

En su estrategia, la firma considera que hay que olvidarse de las carteras de inversión que solo tengan renta fija o variable. Considera que deben combinarse además con activos alternativos como el oro o activos líquidos como las infraestructuras o fórmulas como el direct lending que sirven para prestar dinero a las empresas. En una cartera conservadora, que admita la iliquidez, recomiendan a sus clientes hasta un 25% de la inversión en alternativos, a costa de reducir renta fija. Para los perfiles de inversores más agresivos también recomiendan el acceso a las compañías tecnológicas, a través de venture capital y del private equity.

