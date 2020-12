Las quiebras empresariales se disparan un 26% en noviembre

El número de concursos de acreedores en España se disparó un 26,1% interanual en el mes de noviembre, hasta los 444 procesos, con una fuerte influencia de Madrid y Cataluña, que constituyeron la mitad de los mismos, al tiempo que la creación de empresas a nivel nacional subió un 1,8% anual, hasta las 7.572 sociedades.

Así se desprende de los datos extraídos del Registro Mercantil y facilitados por el Colegio de Registradores, que destaca que durante los primeros meses de la pandemia los concursos de acreedores habían caído de forma generalizada (-84,8% en abril y el -76,1 en mayo), afectados por la ralentización de las comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el estado de alarma, con caídas más suaves en junio (-16,1%), julio (-6,5%) y agosto (-4,6%).

Ya en septiembre se incrementaron de forma brusca los concursos inscritos respecto al mismo mes de 2019, con un alza del 55%, ralentizando mucho el crecimiento durante octubre (+4,3%), hasta repuntar intensamente de nuevo en noviembre (+26,1%).

Madrid, con 94 concursos (+25,3%), y Cataluña, con 134 concursos (+83,6%), representaron la mitad de los concursos en el undécimo mes del año, seguidos por la comunidad Valenciana, con 54 concursos (-1,8%).

Respecto a la inscripción de concursos mediante su desglose en voluntarios y necesarios, el Colegio de Registradores recuerda que el decreto de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón de la actividad económica provocado por el estado de alarma.

Los concursos voluntarios sumaron en noviembre 334 inscripciones, con un aumento del 24,6% sobre el mes anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 110, con una disminución del 11,3% sobre octubre.

La constitución de empresas crece un 1,8%

En cuanto a la constitución de empresas, en noviembre repuntó un 1,8% anual, hasta las 7.572 sociedades, por lo que vuelve a las cifras positivas de agosto (+8,4%) y septiembre (+15%), tras la caída de octubre (-7,5%).

Por CC.AA., en términos de volumen de nuevas empresas constituidas, durante el mes de noviembre y respecto al mismo mes de 2019, se vuelven a registrar valores positivos de este indicador, mostrando aumentos en cinco comunidades que se sitúan por encima del 20%.

En este contexto, entre las comunidades con más peso, Madrid con 1.682 constituciones desciende un 10,4%, Cataluña con 1.504 aumenta un 6,4%, mientras que Andalucía y la Comunidad Valenciana con 1.323 y 934, aumentan un 8,5% y un 12,4% respectivamente.

¿Qué hacer para no acabar en concurso de acreedores?

Las previsiones de los analistas, y de los propios reguladores, es de un aumento significativo de los concursos de acreedores durante 2021 que amenaza con colapsar aún más los juzgados.

La disrupción del coronavirus ha supuesto una destrucción de tejido empresarial brutal en muy poco tiempo, aderezada con una normativa que ha empujado a muchas compañías a retrasar su declaración de concurso para el próximo año.

Pese a que para muchas empresas enderezar la situación ya es misión imposible, por destrucción de negocio y acumulación de deudas, para otras todavía existen herramientas que pueden evitar el concurso de acreedores.

Existen herramientas como el confirming, el factoring o el propio recobro de deudas que puede permitir a muchas compañías obtener la liquidez suficiente como para ir atendiendo sus propias obligaciones y volver a encender el motor de su compañía.

Alternativas de liquidez como las que ofrece Gedesco son, en esta situación, vitales para lograr el éxito y sortear el concurso. Gedesco no sólo ofrece la mejor alternativa de financiación no bancaria del mercado, sino que pone a disposición de las empresas alternativas como el confirming, un servicio financiero que ayuda a las empresas a gestionar el pago a sus proveedores, sin sufrir tensiones de tesorería. Es una alternativa que no sólo facilita financiación sino que además ven afianzada la relación comercial mutua.

Otra de las herramientas que tienen a su disposición las empresas es Recobrarte, también de Gedesco, esta empresa especializada permite una gestión eficiente de los impagados comerciales, ya que está comprobado que la mayoría de las empresas que impagan lo hacen porque les han impagado otros clientes a ellos primero.

Lamentablemente son muchas las empresas que están condenadas al concurso de acreedores debido a la magnitud del shock que han sufrido, pero otras muchas todavía tienen una oportunidad. El mercado ofrece alternativas como Gedesco y sus múltiples herramientas que pueden suponer un auténtico diferencial para evitar la quiebra.