Las estufas de gas se agotan por el coronavirus: "Nos hemos quedado sin stock" para los bares

El coronavirus ha puesto contra las cuerdas al sector de la hostelería, cuya única vía de salvación ha sido, en muchos casos, las terrazas. Sin embargo, con la llegada del invierno y el mal tiempo, esta solución se hace cada vez más complicada, y miles de bares y restaurantes se han lanzado a acondicionar sus terrazas a las nuevas circunstancias.

Para conocer de primera mano esta situación, Libre Mercado se ha puesto en contacto con Hosteleria10.com, una empresa madrileña especializada en la venta de productos para el sector hostelero.

P. En los últimos meses se está viviendo una auténtica fiebre por las estufas. ¿Cómo estáis percibiendo este fenómeno?

R. Todos los años se venden muchas estufas, pero este año, ya en septiembre teníamos el doble de pedidos respecto al 2019. El problema es que no hay stock de las estufas de gas, que son las más demandadas, al emitir más calor y ser más vistosas. Todos los fabricantes se han quedado sin stock, y tenemos los pedidos parados. Incluso tenemos pedidos que debían haber llegado a finales de noviembre y no han venido todavía.

Lo que estamos haciendo para paliar esta situación es ofrecer las estufas eléctricas, ya que de esas sí hay stock. Hay que mucha gente que ve con recelo estas estufas por la eficiencia energética, y piensa que consumen mucho, lo cual no es cierto. Últimamente la eficiencia ha mejorado mucho y además se evitan las emisiones contaminantes que tienen las de gas.

P. De hecho, este tema del impacto ambiental ha generado mucha polémica últimamente. En algunas ciudades como París se ha llegado a denegar el uso de estufas en las terrazas e incluso en Madrid, Carmena trató de prohibirlas. ¿Cómo os afecta esto?

R. Creemos que todas estas polémicas se están dejando de lado, más aún con la situación actual, y la gente sigue comprando. Muchos de nuestros clientes nunca pensaron tener una terraza, pero ahora tienen que buscarse la vida, y la terraza es una de las pocas formas de conseguir que su negocio siga adelante. Así que, con la llegada del frío, necesitan las estufas para poder calentar las terrazas.

P ¿Qué otros productos, además de las estufas, se están vendiendo bien?

R. En el comienzo de la pandemia, se disparó la demanda de los generadores de ozono, aunque después se supo que no eran tan beneficiosos. Lo que ahora se vende mucho son, sobre todo, los separadores de terrazas, principalmente unos especiales que tenemos de pvc. Y además tienen accesorios especiales para gel. También, estamos teniendo mucha demanda de detectores de co2, aunque son bastante difíciles de conseguir.

Y ahora también se está disparando la venta de parasoles. Como es lógico, normalmente no suelen demandarse estos productos en pleno invierno. Sin embargo, con la situación actual en las que muchas terrazas permanecen abiertas, necesitan tenerlas habilitadas de una forma u otra, y evitar que la gente se moje si llueve. En este aspecto, los fabricantes también se han adaptado rápido, haciendo parasoles con telas impermeables y a precios más asequibles.

P. Cómo se está notando la situación en el mundo de la hostelería. ¿Habéis experimentado menos demanda en el resto de los productos?

R. Desde que comenzaron los cierres, la actividad de la hostelería se paralizó. Lo hemos notado mucho y nuestras ventas de productos han disminuido.

Si tienes el restaurante cerrado, no compras. Además, desde que comenzó esta situación, la gente no se fía de las predicciones o anuncios de reapertura, porque saben que es posible que no se cumplan. Así que, aunque les digan que se va a poder abrir un día determinado, no se atreven a comprar los suministros, porque puede que no abran.