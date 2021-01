El CEO de Parler y su familia huyen y se esconden tras ser amenazados de muerte

John Matze, el CEO de Parler está viviendo una verdadera pesadilla. El empresario ha tenido que huir con su familia y esconderse después de recibir amenazas de muerte, según sus abogados y un nuevo expediente judicial. Se desconoce dónde se ha instalado y, por ahora, se encuentra en paradero desconocido por motivos de seguridad.

"Publicaron mi dirección, amenazaron con entrar por la puerta de mi casa", informó Matze a la cadena Fox News el pasado 17 de enero. Pero el acoso y persecución a la red social alternativa a Twitter ha ido más allá y no solo ha afectado al núcleo del cofundador de la tecnológica. Los abogados de Parler han transmitido la terrible situación que están sufriendo los empleados de la compañía. "Muchos trabajadores están padeciendo acoso y hostilidad. Temen por su seguridad y la de sus familias, y en algunos casos han huido de su estado natal para escapar de la persecución", expusieron los letrados.

El cofundador de Parler jamás se imaginó que tendría que salir de su casa y buscar un lugar seguro con su familia. Desde que defendió que su red social era un lugar en el que se protegía la libertad de expresión, su vida se ha complicado. Matze aseguró en varios medios de comunicación en EEUU que los usuarios podían sentirse seguros porque nadie los censuraría. El CEO hizo estas declaraciones después de que Twitter eliminara la cuenta oficial de Donald Trump.

Según describen los asesores legales del CEO y tal como se recoge en el expediente judicial Parler v. Amazon, "varios grupos han publicado en las redes la dirección del domicilio de Matze y se han perpetrado violaciones invasivas de su seguridad personal", lamentaron.

Ataques coordinados

La huida del creador de Parler se produce justo después de haber soportado los ataques coordinados a su red social por parte de Google y Apple. Ambas tecnológicas eliminaron a Parler de las plataformas de sus tiendas de aplicaciones. Por si no fuera suficiente, Amazon Web Services dejó de alojar el sitio de redes sociales condenando a la compañía de Matze al destierro digital.

Por esta razón, Parler ha denunciado a Amazon Web Services (AWS) presentando una demanda antimonopolio contra la empresa de Jeff Bezos. Amazon ha respondido alegando que "no tiene base legal" y ha comunicado que sus empleados también se han enfrentado a amenazas y acoso. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y los que han abandonado sus domicilios por miedo y estrés han sido los trabajadores de Parler y su director ejecutivo, indicaron los abogados de Matze. "Tengan en cuenta que la empresa que dirige Jeff Bezos no es la que está recibiendo amenazas", aclaró el equipo legal de Parler.

La censura de las tecnológicas que componen el gigantesco cártel llamado GAFAT (Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter) va in crescendo. Han ido a por el presidente de EEUU, Donald Trump, y ahora aumentaran la censura contra sus seguidores y todo aquel que no comulgue con su izquierdismo ideológico. Tal y como desvela Project Veritas, la cúpula de Twitter, encabezada por su CEO Jack Dorsey, planea elevar las limitaciones en la red social a todos aquellos que disientan del discurso oficial, discurso que marcará el Partido Demócrata y será liderado por los más radicales.

Los demócratas y la caza de brujas

Hay que recordar que estos hechos suceden también después de que numerosos demócratas exigieran el ataque a Parler. La representante demócrata Ocasio-Cortez pidió su censura y la describió como una red social "enferma y malvada". La izquierdista instó a Apple y Google a que tomaran medidas contra Parler. Lo hizo en un tuit que el líder del llamado "Escuadrón" de progresistas envió a sus más de 11 millones de seguidores. A Ocasio-Cortez la siguieron numerosos miembros de la izquierda americana, quienes también han presentado quejas similares definiendo a la red social como un lugar de extrema derecha.

El director ejecutivo de Parler declaró, tras la caza de brujas iniciada por Ocasio-Cortez, que "nunca pensó que podía suceder tal cosa en los EEUU", señaló. "Ocasio-Cortez no entiende lo que representa Estados Unidos. Está enferma", sentenció Matze en Fox News. "Eso no es lo que dice la Constitución. Eso no es lo que defiende la Constitución. Prohibir a a los votantes estadounidenses el acceso a nuestra red, prohibir a la gente la libertad de expresión... Cuando la gente hace cosas así, demuestra que no entienden el significado de la Constitución o de este país y lo que representa".

Para el cofundador de Parler, "los gigantes tecnológicos simplemente cedieron ante los demócratas", quienes pidieron que su empresa fuera silenciada. "Francamente, lo llamaría maldad, porque mi definición de maldad es imponer tu voluntad a los demás", espetó. Si no te gusta lo que tengo que decir puedes estar en desacuerdo conmigo, pero no puedes tomar una actitud vengativa".

La huida obligada de Matze y su familia guarda cierto paralelismo con el caso del fundador de Alibaba, Jack Ma. El famoso empresario chino no ha sido visto en público desde que estuvo en un foro a finales de octubre en Shanghái, donde criticó el sistema regulatorio de su país impuesto por el Partido Comunista Chino. Desde entonces, Jack Ma se encuentra en paradero desconocido.

Si bien, John Matze, a diferencia de Jack Ma, ha dado señales de vida y ha prometido que Parler regresará en un futuro cercano con los ajustes necesarios para mantener a todos a salvo. "Ahora parece el momento adecuado para recordarles a todos, tanto a los amantes como a los que odian, por qué comenzamos esta plataforma. Creemos que la privacidad es primordial y la libertad de expresión esencial, especialmente en las redes sociales. Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar un espacio público no partidista donde las personas puedan disfrutar y ejercer sus derechos sobre ambos. Resolveremos cualquier desafío que tengamos ante nosotros y planeamos darles la bienvenida a todos pronto. ¡No dejaremos que el discurso civil perezca!", escribió el 17 de enero. Eso sí, lo hará si la liberticida alianza de los demócratas y las tecnológicas, con Joe Biden como presidente de EEUU, se lo permiten.