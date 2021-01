Una colaboradora de RTVE pide que se "decapite a los youtubers evasores de impuestos en la plaza pública"

Una colaboradora del programa GenPlayz de RTVE ha asegurado que está a favor de "que se decapite a los youtubers evasores de impuestos en la plaza pública", en referencia al reciente cambio de residencia de El Rubius a Andorra para pagar menos tributos.

El programa GenPlayz, que según RTVE es "un espacio de debate, palique, tendencia y bastante meme", está presentado por Inés Hernand y Dario Eme Hache. Durante su última edición en la que se debatía sobre el poliamor, la colaboradora Lis Duval, presentada como estudiante de Filosofía escritora, poeta y activista trans, aseguró: "Soy antropológicamente conservadora igual que económicamente estoy a favor que se decapite a los evasores de impuestos youtubers en la plaza pública. Las cosas son así".

Además de no inducir a la decapitaciones, Lis Duval debería formarse un poco más en los conceptos básicos de economía. Fugarse a Andorra porque en España se pagan muchos impuestos no es evasión fiscal. De hecho, no tiene nada que ver, porque la evasión fiscal es un delito y consiste en ocultar bienes o ingresos a Hacienda. Cambiar de domicilio, por suerte, todavía es legal en España.

Ante la sorpresa del resto de tertulianos, la presentadora le pregunta bromeando si decapitaría hasta a El Rubius, a lo que la colaboradora responde: "Quizá".

La barra libre de la izquierda para decir barbaridades. Haz tú esto y te lo recordarán durante décadas. Estos están legitimados de decir lo que quieran. Nadie les lincha. pic.twitter.com/GqqXfFH8xu — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 21, 2021

Duval ha matizado a través de twitter su afirmación en el programa financiando con el dinero de todos los contribuyentes. Con insulto incluido a uno de los oyentes que criticaba las declaraciones, ha dicho que "se llama hipérbole, cateto. Estoy en contra de la pena de muerte, claro, y no decapitaría a nadie". Y añade que consideraría Andorra como un paraíso fiscal para "perseguir a quienes evitan impuestos estableciendo allí su residencia".