El decálogo temático de inversión para este ejercicio

Desde BNP Paribas Wealth Management han preparado los diez temas para aprovechar las oportunidades que se ofrecen en el ámbito bursátil en el presente ejercicio. En el corto plazo, un tema táctico para aprovechar el potencial rebote económico en 2021, gracias a las vacunas y a la recuperación económica. A medio plazo, tres temas centrados en la búsqueda de una alta rentabilidad.

Además a ello se unen dos temas de inversión basados en la sostenibilidad que integran criterios ASG (ambientales,sociales y de buen gobierno): o la transición energética y el Pacto Verde que generan oportunidades de inversión a largo plazo (innovación tecnológica, equipos y almacenamiento para energías renovables), o compañías con una gobernanza corporativa sólida para lograr una rentabilidad con menor riesgo. Invertir en confianza y rentabilidad.

Los otros cuatro temas se centran en tendencias más a largo plazo: la apertura de los mercados de capitales en China, nuevos hábitos de consumo, el impacto de las tendencias demográficas o las tecnologías inteligentes.

El primero de estos diez temas son las vacunas, la recuperación y la reflación. 2021 frente a 2020 será probablemente el año de la recuperación vs. recesión, el de la vacuna vs. el virus, el año de la apertura vs. los confinamientos, el de la reflación (moderada) vs. la deflación y el de la debilidad del dólar vs. el de la fortaleza de esta divisa. La política monetaria y la política fiscal seguirán siendo acomodaticias.

La inversión al principio del ciclo significa equilibrar la distribución de la cartera: renta variable no estadounidense vs. renta variable estadounidense, renta variable de pequeña y mediana capitalización vs. gran capitalización, acciones cíclicas vs. de crecimiento y divisas distintas al dólar estadounidense vs. dólar (para inversores en dólares). Los metales básicos, los metales preciosos, los bonos ligados a la inflación, las infraestructuras y el sector inmobiliario podrán beneficiarse de este nuevo ciclo económico.

El segundo pasa por la rentabilidad absoluta de baja volatilidad para afrontar el desafío de los tipos negativos. De ahí la propuesta de esta banca privada francesa de Fondos alternativos UCITs centrados en estrategias global macro, long/short equity, event driven y relative value, fondos de renta fija de retorno absoluto y productos estructurados.

El tercero a la búsqueda de oportunidades de rentabilidad y el cuarto a una nueva diversificación de la cartera para un nuevo mundo, el quinto dirige la mirada a China y a sus activos, mientras que el sexto se refiere a los nuevos hábitos de consumo en el mundo posconfinamiento.

Perspectivas de inversión preferidas para 2021

El séptimo pasa por las tendencias demográficas, con la mejora generacional de la calidad de vida, mirando a las empresas farma, las fitness o las de nutrición sana, sin olvidar las inversiones tendentes a la demanda estructural de viviendas que necesitan EEUU, Europa y Asia y todo lo ligado al sector, desde fondos inmobiliarios hasta demanda de materias primas, en especial el cobre o la madera.

En el octavo BNP Paribas se refiere a la innovación tech al servicio de las tecnologías inteligentes, mirando a la economía del conocimiento a largo plazo. Una megatendencia que pasa por la ciberseguridad, las infraestructuras, los semiconductores o las posibilidades del big data . El noveno es la transición energética y el pacto verde con las energías renovables en primer plano y todo lo que las rodea, desde fondos hasta ETFs.

Y por último, el décimo pasa por una gobernanza corporativa sólida, para una mejor rentabilidad de bajo riesgo, con la idea de invertir en confianza y rentabilidad. A juicio de la banca privada de BNP Paribas, contar con un sólido gobierno corporativo y con una alta rentabilidad es una atractiva estrategia de renta variable defensiva a largo plazo y una buena alternativa a los bonos soberanos y corporativos.

