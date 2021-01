Lo que no debe olvidar El Rubius para irse a Andorra sin que Hacienda le dé caza

La fuga de youtubers a Andorra para huir de la fiscalidad española está en boca de todos. La última de estas estrellas de internet en anunciar su mudanza ha sido El Rubius, pero antes que Rubén Doblas —su nombre real— otros rostros famosos entre el público juvenil le han precedido. Willyrex, Vegetta, LOLiTo… la lista del éxodo es muy extensa.

Y no es para menos. Mientras que en España Hacienda se embolsa cerca de la mitad de lo que ganan estos contribuyentes, Andorra les exige sólo el 10% de sus ingresos. Este año, la mordida será aún mayor con la nueva subida del IRPF que han aprobado Sánchez e Iglesias en los Presupuestos. Tanto que, en regiones como Valencia o Navarra, el sablazo para los que ganan más de 300.000 euros anuales superará el 50%.

Una vez más, el resultado de políticas fiscales tan asfixiantes se traduce en una espantada generalizada de los grandes patrimonios. Casualmente, "desde hace unos dos años, coincidiendo con la llegada del PSOE y Podemos al Gobierno", las consultas de contribuyentes en el despacho de Marc Urgell han subido como la espuma. Las razones han sido "las expectativas de subidas de impuestos, que ya han empezado a materializarse en 2021", explica el socio director de Abast Global-Andorra Solutions a Libre Mercado. Este despacho ofrece asesoría fiscal a todo aquel que quiera instalar su empresa en Andorra legalmente. Porque trasladarse a Andorra es completamente legal, por mucho que le escueza a la tromba de enemigos que le han salido a los youtubers estos días.

Además, en el caso de estos acaudalados jóvenes, marcharse es todavía más fácil porque su fortuna la generan gracias a un ordenador, unos cuantos gadgets de última generación y su ingenio innato para encandilar a millones de seguidores con sus vídeos. Todo esto cabe en una maleta.

Marc Urgell da fe del cambio de tendencia. Sus clientes cada vez son más tecnológicos y más jóvenes. "Hemos pasado de tener a casi todos los clientes con una edad de más de 40 años a que nos vengan muchos de entre 20-30 años y, sobre todo, de perfiles digitales", cuenta. A pesar de que existe la libre circulación de personas y la libertad de residencia, "es sorprendente que la pregunta que más nos hacen sea si está permitido cambiar de país", apunta el experto. La respuesta es sí, "siempre que sea un desplazamiento físico y real. Si lo que quieren es vivir a caballo entre un país u otro, les recomiendo que no lo hagan porque van a tener serios problemas con Hacienda", advierte.

A continuación, vamos a analizar los principales requisitos para mudarse a Andorra sin que se le claven las garras de la Agencia Tributaria .

Para ser considerado residente fiscal, el requisito principal es permanecer más de 183 días en territorio andorrano. Además, Andorra exige a sus nuevos vecinos "que posean una empresa en su territorio donde facturen sus ingresos, un depósito de 15.000 euros por si se marchan del país dejando deudas y que tengan una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler", entre otros aspectos, explica Urgell. "Si se quiere residir de verdad, es muy fácil", añade.

Que esos 183 días de rigor se cumplan religiosamente en Andorra va a ser una condición que Hacienda mirará con lupa desde el principio, porque, antes de empadronarse en el país vecino, hay que informar al fisco español del cambio de domicilio fiscal con el modelo 030.

A Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria y socio del despacho Ruiz-Jarabo Asociados, no le sorprende nada la fuga de youtubers. "Es totalmente lógico y es el riesgo de tener un sistema fiscal tan caro", señala. Lo que no entiende es "la necesidad de anunciar en un vídeo que te vas a Andorra. Si yo me cambiara de residencia fiscal, lo último que haría sería provocar a Hacienda así. Parece que les estás pidiendo que te investiguen" señala Ruiz-Jarabo, en relación al anuncio a bombo y platillo de El Rubius.

En distintas declaraciones a los medios, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha se han mostrado algo molestos estos días con la fuga de youtubers, por lo que a Ruiz-Jarabo no le sorprendería "nada" que la Agencia Tributaría emprendiera alguna inspección ejemplarizante contra alguno de los protagonistas. "Si no hubieran dicho nada, el funcionario que recibe el 030 no sabe de quién se trata, pero con estos anuncios públicos, Hacienda va a intentar demostrar que viven en España con todas sus armas", vaticina.

"Que acudan al médico aquí, al notario, que paguen con tarjeta, que estén suscritos a alguna revista, que saquen dinero del cajero…". Cualquier prueba que dejen en territorio español, será rastreada por Hacienda, avisa Ruiz-Jarabo. "En su caso, como con Andorra tienen frontera terrestre y se puede venir en coche —igual que desde Portugal—, por los desplazamientos no les podrán pillar. Pero yo he tenido casos de un cliente al que Hacienda le pidió a todas las aerolíneas que volaban a otro país todos sus vuelos de un año para intentar demostrar que esta persona vivía en España, y no vivía y … ganamos", relata. "Esa vigilancia la hacen sin avisar. Pueden estar detrás de ellos más de un año si quieren", añade.

La gran duda: ¿dónde generan los ingresos?

"Como hay veces que Hacienda puede trasladar la carga de la prueba al contribuyente en las inspecciones, y les pide que sean ellos los que demuestren que residen en Andorra, se dan casos de todo tipo, desde personas que se hacen fotos todos los días con el periódico y con las montañas detrás, por si acaso, hasta youtubers que, cuando presentan algo, también recalcan mucho que lo hacen en Andorra. Con las redes sociales, tanto Hacienda como ellos mismos tienen muy fácil demostrar quién dice la verdad", señala Urgel.

Pero además de los 183 días de residencia en Andorra, también es indispensable que radique en el país la base de sus actividades o intereses económicos del nuevo contribuyente. "Porque si radica en España, estamos ante un conflicto de residencia", explica. En caso de los youtubers, la polémica está servida porque ¿cómo se contabiliza el origen de sus ingresos?, ¿por el lugar donde reside la audiencia que los genera?, ¿por la residencia de las empresas que les pagan para que les hagan publicidad?

Si hay dudas, nos vamos al convenio de doble imposición entre España y Andorra. Aquí, Hacienda valorará si, en este caso, el youtuber "tiene una vivienda permanente a su disposición en España. Por eso, lo recomendable es que no tengan casa en propiedad allí", aconseja el experto. Si la tuvieran alquilada, sería un ingreso del que no hay duda que tiene origen español. "Si Hacienda determina que más del 50% de los ingresos vienen de España, pueden tener problemas. Hay veces que por la publicidad a los youtubers les pagan compañías del extranjero, que no son españolas y aquí no habría discusión, pero hay otras agencias de publicidad que sí tienen la sede en España. Todo hay que comprobarlo bien", señala Urgel, que ha gestionado el cambio de residencia a varios de estos profesionales de moda.

Para la presidenta de AEDAF, Stella Raventós, Hacienda "tiene todas las de perder" con los youtubers. Cuando dos estados reclaman fiscalmente a un contribuyente porque no está clara la procedencia de sus ingresos, se acude al convenio de la doble imposición, "que primero comprueba la vivienda permanente y, si hay dudas, pasa al centro de intereses personales o familiares". Este otro criterio se basa en el arraigo familiar que tenga el contribuyente en uno u otro país. "Y estos chicos son tan jóvenes que no tienen ni hijos ni están casados", destaca. "Si tuvieran a los hijos viviendo en España, podrían entrar en conflicto, pero así no", añade.

Para Raventós, "Hacienda va a tirar piedras contra su propio tejado si pone énfasis en los intereses económicos porque va a conseguir que los youtubers se deshagan de todo su patrimonio aquí y ya sí que van a recaudar 0". La presidenta de AEDAF cree que evaluar "el origen de la audiencia de estos youtubers —y por los que Youtube les paga— no tiene sentido. Es como si le haces pagar los impuestos a Wolkswagen en España y no en Alemania porque todos los clientes que les compran los coches son españoles". Con el origen de los ingresos publicitarios "habría más dudas, pero lo que está claro es que Hacienda se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y la fiscalidad a los youtubers no puede ser la misma que la de una fábrica", señala. "Estos chicos son una empresa y no están ni evadiendo impuestos ni eludiendo si es que de verdad viven allí y no están haciendo una simulación. Simplemente, actúan como una empresa, y si se les machaca, se van", concluye la experta.