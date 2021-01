El Rubius rompe su silencio: explica por qué se va a Andorra y da una lección a los progres que le insultan

Tras la polémica suscitada por la marcha a Andorra de varios youtuber, El Rubius, el número uno de España en lo que a número de seguidores se refiere, ha decidido romper su silencio con una durísima carta en la que carga contra Hacienda, RTVE, Pablo Iglesias y el ex jugador de baloncesto Juanma López Iturriaga.

"Como bien sabréis, las palabras ‘Andorra’ y ‘Rubius’ han sido trending topic durante varios días. Durante más de una semana, las opiniones sobre mi decisión de mudarme a otro país han llovido sin descanso", comienza su explicación. El youtuber denuncia que casi todas las noticias que se han publicado sobre su decisión se hayan caracterizado por sacar las cosas de contexto, "buscar el click fácil y desde luego, la falta de contraste y de fuentes veraces".

Así, el Rubius lamenta que todas estas informaciones hayan desencadenado una "tormenta de insultos, infamias e incitación al odio" sobre su persona, demostrando "lo podrido que está el clima de debate" en nuestro país. "Cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 caracteres, o basándose en el primer resultado que han obtenido en su búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste", denuncia.

El "rencor" de los medios tradicionales

A su juicio, todo ello parte del "rencor acumulado" en contra de las nuevas profesiones nacidas de internet: "A la mayoría de medios de comunicación tradicionales lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros".

El Rubius recuerda que lleva 10 años pagando en impuestos "casi la mitad" de lo que ha ganado como youtuber en España, a pesar de que, tal y como desvela, la mayor parte de sus ingresos provienen de otros países como México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. "Y estoy muy contento de haberlos pagado -asegura-. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ‘delincuente’".

Según denuncia en la carta hecha pública en las últimas horas, desde que se adentró en esta profesión ha estado sometido a reiteradas inspecciones fiscales e incluso "se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía cuentas corrientes ocultas".

Un ejemplo de cómo trata Hacienda "a miles de autónomos"

A todo ello, El Rubius suma su indignación tras ver cómo "un destacado técnico de Hacienda" -en referencia a Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)- le ha acusado estos días en los medios de mostrar "sin tapujos ni complejos una tremenda insolidaridad".

"Yo soy un afortunado, pues estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?", se pregunta el youtuber.

El Rubius denuncia que "altos funcionarios del Estado" se hayan dedicado estos días a difundir "que es probable que haga chanchullos" al mudarse a Andorra y que sugieran que "es más que posible" que simule que vive en dicho país mientras en realidad vive en España "disfrutando del sol y de los servicios públicos".

En este sentido, lamenta que tanto Hacienda como la opinión pública traten a muchos autónomos, y a él mismo, como "culpable mientras no consiga demostrar lo contrario" y recuerda que mudarse a otro país no es ilegal. "Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada", denuncia.

El porqué de su decisión

Frente a quienes tachan de egoísta o poco ética su decisión de mudarse a Andorra, El Rubius se defiende alegando que no lo hace únicamente por pagar menos impuestos: "Allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando".

De hecho, asegura que la fama que ha alcanzado en nuestro país ha hecho que tenga que vivir "con las persianas bajadas todo el día" por miedo a que alguien le reconozca y que para "cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo" necesita "la ayuda de alguien cercano".

Las "barbaridades" de RTVE y Pablo Iglesias

Con todo, El Rubius carga contra aquellos que estos días le han tratado "como a un criminal": desde periodistas "de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor, que van a televisión a decir que yo ‘le robo’ al pueblo español", hasta ex jugadores de baloncesto como Juanma López Iturriaga que le han llamado "cabrón" a gritos, o un Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que le "señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista".

Además, el influencer se muestra sorprendido de que "una televisión financiada públicamente" -en referencia a RTVE- dé cabida a colaboradores que aseguran que "a todos los youtubers evasores de impuestos deberían decapitarles en la plaza pública", tal y como dijo la escritora Lis Duval. "Por lo visto, se considera normal y aceptable soltar semejante barbaridad en una televisión pública", lamenta El Rubius.

"En serio, ¿es este el nivel de un debate público digno de un país civilizado? – se pregunta-. ¿Así es cómo vamos a combatir los discursos del odio? ¿Acaso ponerme a mí de cabeza de turco y verter todo ese odio sobre mi persona va a contribuir a que mejoren los problemas de fondo que hay en España?".

Impuestos y libertad

Sobre la polémica impositiva, el influencer asegura que no quiere "dar más ejemplo a los más jóvenes que le siguen" y, por eso, recuerda que "pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides".

Sin embargo, insiste en que "esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano, tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad" sin recibir el trato que él ha recibido en los últimos días.

Para concluir, El Rubius da las gracias a quienes "se han informado sobre este tema y lo han debatido de manera respetuosa y racional" y defiende nuevamente su marcha a Andorra : "Mi decisión de mudarme, como todo en la vida, tiene multitud de matices y contrastes, no es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente".