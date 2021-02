La restauración de Madrid casi duplica los niveles de actividad de Cataluña

La campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas ha estado marcada por las quejas de los hosteleros de la región, muy afectados por las restricciones sanitarias del covid-19. La política sanitaria de la Generalidad contrasta de forma directa con la de la Comunidad de Madrid, que ha combatido el virus con una estrategia de adaptación basada en proteger a los grupos de riesgo y minimizar las medidas limitantes de la actividad socioeconómica.

A nadie escapa que en el Barrio de Gracia de Barcelona, los hosteleros se han manifestado abiertamente contra el gobierno de su región y a favor del tipo de medidas aplicadas por Madrid. "Ayuso, ven aquí", se convirtió en el grito de guerra de estas manifestaciones, que de hecho se han extendido a otras comunidades autónomas donde también se invoca el modelo madrileño como respuesta ante la pandemia.

Pero, ¿qué nos dicen los datos? ¿Ha tenido éxito Madrid a la hora de moderar la crisis que sufren los bares y restaurantes de la región? ¿O acaso su estrategia, aunque menos intervencionista, ha sido insuficiente para marcar la diferencia? La mejor forma de responder a estas preguntas es repasar las ventas en tiempo real de bares y restaurantes, que sirven como indicador adelantado de lo que está pasando en el sector.

Libre Mercado ha repasado las cifras de facturación de estos sectores en las capitales de Madrid y Barcelona. Estas cifras han sido facilitadas por la herramienta Pulso, una aplicación de Banco Sabadell que ofrece datos de ventas con tarjeta de crédito con periodicidad diaria y desglose por regiones y ciudades.

La primera conclusión que se deriva de este ejercicio es que la actividad comercial observada en los últimos treinta días en Madrid (de mediados de enero a mediados de febrero) se sitúa cerca del 55% de los niveles registrados en el mismo periodo del pasado año. En cambio, en Barcelona vemos que estos niveles se sitúan casi quince puntos por debajo y apenas superan el 40%.

Si estudiamos los datos mensuales del último semestre, podemos ver que Madrid supera a Barcelona de forma continuada. En agosto, los negocios de la restauración madrileña alcanzaron el 56% de la actividad que alcanzaron en el mismo mes de 2019, frente al 40% de Cataluña. En septiembre, la brecha fue muy acusada: 75% en Madrid, 51% en Barcelona. La tónica se mantuvo en octubre (72% vs 38%), noviembre (90% vs 30%), diciembre (57% vs 39%) y enero (64% vs 33%).

Calculando el promedio mensual, podemos ver que el nivel medio de actividad durante los seis últimos años ha alcanzado el 69% en Madrid, frente al 39% de Cataluña. Dicho de otro modo: si comparamos las ventas con tarjeta de crédito que registra la restauración durante el último medio año, encontramos que Madrid casi duplica los niveles de Cataluña.

De modo que parece evidente que la apuesta de Díaz Ayuso ha arrojado mejores resultados en términos económicos, pero ¿qué hay de la evolución sanitaria? Como ya ha explicado Libre Mercado, en este frente también hay buenas noticias para Madrid, puesto que sus datos se sitúan entre los mejores de España cuando medimos indicadores como las infecciones, las hospitalizaciones o los fallecimientos.