Los bancos de Dinamarca están adaptándose, de una manera llamativa, a los nuevos tiempos de los tipos de interés al 0% o incluso negativos. Por un lado, es posible firmar una hipoteca a 20 años sin pagar intereses, y al mismo tiempo las entidades bancarias cobran comisiones por tener depósitos de menos de 15.000 euros en la cuenta. Sin duda, esta política es un aviso para la Unión Europea, que ha seguido una senda similar en la política monetaria. Si el país nórdico lleva ocho con los tipos de interés en el entorno del 0%, el Banco Central Europeo ha seguido la misma política mermando la rentabilidad de los bancos.

En Dinamarca primero se empezó a cobrar por los depósitos a las empresas, después a los clientes con grandes patrimonios y, finalmente, también ha terminado recayendo para aquellos que tengan menos de 15.000 euros en el banco. Algo que no se descarta que pueda llegar a pasar en la UE, o al menos en algún país. En el caso alemán, ya encuentran dificultades para no pasarle la factura de los tipos negativos a los clientes. Tanto es así que los clientes que tengan depósitos superiores al millón de euros ya les toca pagar.

Por ahora, el país nórdico es el primero del mundo que ha empezado a cobrar por los depósitos de cantidades tan bajas. Karen Frosig, CEO de Sydbank, asegura que la industria bancaria de Dinamarca finalmente ha logrado normalizar algo que sigue siendo tabú en otros lugares. "Ya no está causando ruido, lo cual es genial", asegura en una entrevista a Bloomberg después de informar de las ganancias trimestrales. "Mi superávit de depósitos ahora supera los 30.000 millones de coronas (más de 4.000 millones de euros) y no podemos permitirnos el lujo de no cobrar por eso".

Hipotecas sin intereses

El banco central danés ya ofrece a los propietarios de hipotecas a 20 años un tipo de interés fijo del 0%. Esto significa que no pagarán ningún interés por un préstamo concedido para dos décadas y sin límite de cantidad. Esto ha hecho que los bancos que operan en el país ofrezcan esta oferta a sus clientes.