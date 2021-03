Carmena denuncia el "desastre" que causaron unos okupas en un chalet de su vecindario

Parece que la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha dado cuenta de los daños colaterales de la ocupación, después de sufrirlos en primera persona. Esta enemiga acérrima de los desahucios ha desvelado en su programa Máster de Justicia de Radio 5 que "cerca de mi casa, un grupo de cinco o seis jóvenes ocuparon un chalet de una propietaria que había fallecido sin herederos" en su vecindario, lo que resultó un auténtico calvario para todos los residentes.

"El Estado tiene muchísimos bienes que le llegan por este vehículo y muchas veces ni los cuida ni está al tanto. Y eso es lo que pasó aquí, que no estuvo demasiado al tanto y lo ocuparon un grupo de muchachos muy vinculados a actividades ilegales de robos, hurtos y otras cosillas. Montaron una especie de pensión ilegal", ha contado.

"Causaron cantidad de problemas en el vecindario... el destrozo del chalet, que el Estado tendrá que subastar. En fin, ¡un desastre!" se ha quejado.

Carmena tampoco ha dudado en criticar la lentitud de la Justicia para llevar a cabo el desahucio express. La ex alcaldesa ha lamentado que "en 2018 se creó un procedimiento para desahuciar en un mes a estas personas, pero no se resuelve, y la media es año medio. Esto no es deseable", señala. "Ellos mismos le dijeron a su vecino colindante que sabían que iban a estar allí año y medio" insiste.

Llama la atención el cambio de discurso de Carmena, cuando es ella misma la que experimenta tener a estos enemigos de la propiedad privada cerca. Prohibir los desahucios fue uno de los objetivos estrella que se marcó Carmena al llegar al poder en Madrid. Además, durante todo su mandato no dudó en ceder locales y parcelas de titularidad municipal a colectivos que realicen actividades "de interés social" o en legalizar la okupación de viviendas propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).