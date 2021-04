Los cuatro (o cinco) gazapos económicos de Isa Serra en menos de dos minutos

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, avanzó ayer miércoles cuál va a ser la estrategia fiscal si Pablo Iglesias llegara a hacerse con la presidencia de la región. Como ya publicamos en Libre Mercado, el plan del líder de Podemos para la autonomía de Isabel Díaz Ayuso va a girar sobre más intervencionismo, más fiscalidad, más subvenciones, menos propiedad privada y menos libertad.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, Serra confirmó los impuestos que pretenden subir en Madrid, cuestión que no supuso ninguna novedad. Eso sí, la cantidad de gazapos y falacias que cometió Serra en un argumentario que duró menos de dos minutos son dignos de mención. Pueden verse los 1:44 minutos completos en el vídeo principal de este enlace. Y son los siguientes:

1- Es un "paraíso fiscal y hace "dumping fiscal"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid prometió que si Iglesias llega al poder "la Comunidad de Madrid dejará de ser un paraíso fiscal para los millonarios, que es lo que sucede ahora". Isa Serra debería saber que, aunque el Impuesto de Patrimonio esté bonificado en Madrid, hay otros tributos que pagan los ricos, como el IRPF. Por tanto, calificar de paraíso fiscal a una región que aplica el 45,5% del IRPF a los más acaudalados de su territorio es más que cuestionable. Otro error de Serra es acusar a Madrid de dumping fiscal, cuando el resto de regiones podría rebajar los impuestos en la misma medida, ya que Madrid no tiene ningún privilegio respecto a ellas.

📺 "Vamos a dejar de permitir que la Comunidad de Madrid sea un paraíso fiscal porque sin justicia fiscal no hay justicia social".@isaserras en @elprogramadear pic.twitter.com/MaAntaik9v — PODEMOS (@PODEMOS) March 31, 2021

2- "Los servicios públicos son peores"

Isa Serra lanza esta afirmación a la ligera, sin ningún dato que la respalde. En Libre Mercado hemos publicado una larga lista de partidas del sector público que lidera Madrid. El personal sanitario es una de ellas. Así, si comparamos, por ejemplo, el número de efectivos sanitarios con el número de habitantes, encontramos que Madrid se mueve en 1,12 profesionales de la salud pública por cada 100 residentes en la región, por encima del promedio nacional (1,09). Esta ratio está casi a la par con Andalucía (1,13) o País Vasco (1,17) y se sitúa holgadamente por encima de Cataluña (0,56). Otra comparativa que puede hacerse en este sentido son las listas de espera para operaciones quirúrgicas. En Madrid, la espera media son 47 días, a la par con La Rioja. Por ejemplo, las listas de espera son de 72 días en Baleares, 73 días Valencia, 80 días en Aragón, 105 en Extremadura, 132 en Cataluña y 147 en Canarias.

3- "No hay una recaudación suficiente en Madrid"

Completamente falso. Madrid es la autonomía de España que más recauda de España vía tributos y además, puede permitirse compartir con las demás, porque también es la que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, con casi el 70% del total. Por tanto, es la más rica y la más solidaria.

4- Confunde Sucesiones con Sociedades

"No puede ser que el Impuesto de Patrimonio esté bonificado al 100% y que el Impuesto de Sociedades esté bonificado al 99%", denunciaba Isa Serra. Por supuesto, el Impuesto de Sociedades en Madrid no está bonificado al 99%. Además, este tributo que grava el negocio de las empresas, ni siquiera está transferido a las CCAA. Probablemente, a lo que se quería referir aquí Serra es al Impuesto de Sucesiones. Por no poner en duda sus conocimientos financieros en esta materia y dando por hecho que se trata de un simple lapsus, no lo vamos a calificar como gazapo. Eso sí, de lo que no hay duda es de que Serra estaba anunciando una subida de los impuestos a las herencias.

5- "Las rentas de más 100.000 euros pagan lo mismo que las de 70.000"

Otra vez se vuelve a equivocar. Parece que Isa Serra no sabe cómo funciona el IRPF, que es un impuesto progresivo donde cada euro ganado cuenta para el fisco, por lo que jamás una persona que gane más de 100.000 euros va a pagar lo mismo a Hacienda que uno de 70.000. Ni en Madrid, ni en ningún sitio. En esta equivocación, quizá influye que Isa Serra no haya pagado ni un euro de IRPF a las arcas públicas antes de entrar en política.

Por ejemplo, en la siguiente tabla puede verse lo que pagaría de IRPF en cada región un contribuyente soltero y sin hijos con edad inferior a 65 años y sin discapacidad ni ninguna otra circunstancia personal que pudiera darle derecho a deducción estatal o autonómica. Vemos que el que ingresa 70.000 euros pagaría casi 19.000 euros en IRPF y el que ingresa más de 110.000, más de 36.000 euros. Como puede comprobarse fácilmente, no es la misma cuantía.

A pesar de que Gabilondo ha prometido que no va a subir los impuestos en Madrid durante los próximos dos años si logra ganar las elecciones de mayo, vemos que su socio Podemos tiene claro que lo harán. Y si tenemos en cuenta que hace dos meses el propio Gabilondo firmó una subida fiscal de 1.300 millones para los madrileños, las probabilidades del sablazo aumentan.