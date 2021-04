Iglesias vuelve a elegir la Caja de Ingenieros para su campaña en Madrid

Para presumir de "no depender de los bancos" Podemos parece hacer pivotar toda su estrategia financiera en torno a la Caja de Ingenieros, entidad favorita de Podemos que, dicho sea de paso, concedió la extraña hipoteca al líder de la formación morada para comprarse su acomodado chalet en Galapagar. Una vivienda premium de grandes dimensiones, con un inmenso jardín, casa de huéspedes y antojos exclusivos como una enorme tinaja reconvertida en aseo junto a una enorme piscina. Y todo, por un precio sorprendentemente bajo.

Ahora, con la excusa de sufragar los gastos de la campaña electoral para los comicios madrileños, cita electoral por la que Iglesias ha dejado la vicepresidencia del Gobierno, Podemos pide a sus simpatizantes y amigos préstamos en forma de microcréditos (debidamente ingresadas a la Caja de Ingenieros), con la promesa de devolverlos cuando reciban la subvención electoral.

La encargada de hacer el llamamiento ha sido Isabel Serra a través de este vídeo en redes sociales:

"Gracias a ti no le debemos nada a los bancos", dice Isa Serra quien remata su llamamiento con la siguiente afirmación: "Somos libres de los bancos gracias a ti". Y todo para que sus simpatizantes hagan ingresos de 50, 100, 500, 1.000 y 5.000 euros. Aseguran haber superado los 500.000 euros en menos de 24 horas y en el momento de redactar esta noticia aseguraban contar con 800.000 euros.

El lanzamiento de campañas de crowdfunding son habituales en la formación durante periodos electorales. Las cantidades obtenidas varían de los más de 2 millones de euros que obtuvieron en las elecciones autonómicas de 2015 hasta los escasos 100.000 euros solicitados para las generales de 2016.

Resulta especialmente llamativa la última gran colecta de la formación: 1 millón de euros para las generales de 2019. Una cita con las urnas en la que, pese a haber bajado mucho en intención de voto y estar lejos del ansiado sorpasso al PSOE que casi logra en 2016, Podemos tenía al alcance de la mano entrar en el gobierno, tal y como sucedió pese a la promesa de Sánchez de no sumar con la formación de Iglesias para entrar en la Moncloa.

Y resulta llamativa esta cantidad porque es lo que casi ha conseguido ya Podemos en su llamamiento a los generosos seguidores de su formación pese a que el partido se encuentra en horas bajas y en Madrid especialmente tras la escisión de los errejonistas en Mas Madrid.

Advertencia del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas que audita las campañas de los partidos ya llamó la atención a Podemos por esta práctica tanto en 2016 como en 2017 y advertía de que era necesaria una mayor regulación legal de las fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos.

Entre otras cosas el Tribunal de Cuentas sugería el establecimiento de una "cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas". E igualmente aconsejaba que se obligue a ingresar estos mirocréditos en las cuentas bancarias electorales, no en las generales de los partidos. Por último, y no menos importante, el Tribunal señalaba que si alguno de esos prestamistas renunciaba a que se le devuelva el dinero, tuviera que hacerlo por escrito y que esta cantidad fuera considerada como una "donación a todos los efectos".

Caja de Ingenieros

En catalán Caixa d'Enginyers, es una cooperativa de crédito que se ha convertido en la banca de Podemos y los golpistas catalanes. Entre sus clientes y socios (para ser cliente tienes que ser cooperativista) figuran Podemos, Omnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana. Es más, Caja de Ingenieros decidió mantener su sede en Cataluña cuando la deriva rupturista de la Generalidad desató una estampida de empresas que querían poner sus ahorros a salvo fuera de las fronteras catalanas. Así lo hicieron entidades como CaixaBank o Sabadell, pero no Caja de Ingenieros, donde mantienen en el patronato de su fundación al Joan Vallvé, el número dos de Omnium.

Además, parece que el comunismo militante y el separatismo golpista dan buenos réditos a esta entidad que, según ellos mismos reconocen, han obtenido un resultado extraordinario en 2020, el año del impacto de la peor crisis económica que se recuerda desde la Guerra Civil: "el crédito a los socios del Grupo incrementa significativamente", dice la entidad, hasta un 46% en concesión de nuevos préstamos por valor de 557 millones de euros. El 27% del crédito fue concedido a empresas. Obtuvo en 2020 un beneficio neto de 11,36 millones de euros, lo que singnifica un ROE (Rentabilidad sobre recursos propios) del 5,4% frente al resto del sector que presenta una media negativa del -3,14%. Además, presumen de tener un 52,9% de recomendación de los socios.

Estas cifras no son de extrañar. Si las condiciones que obtuvieron Pablo Iglesias e Irene Montero para su chalet en Galapagar son las que conceden a la mayoría de sus socios-clientes, es natural que sea una de las entidades más recomendadas.

El chalet de Galapagar

Recordemos que la vivienda de lujo del ya exvicepresidente del Gobierno y la ministra de igualdad fue hipotecada por 540.000 euros a 30 años, sobre un hipotético valor total de 600.000 euros. Es decir, que concedió a la feliz pareja el 90% del valor del bien (si aceptamos por cierto que el valor de la vivienda fueron los 600.000 euros confesados) y con un tipo de interés que apenas representa el pago de 100 euros mensuales de intereses. Un chollo que representaría un interés del 0,1 %, según los cálculos en base a los datos que aportó la pareja podemita.

Entrada al chalet de Galapagar

Microcréditos

Ahora, Caja de Ingenieros vuelve a ser la beneficiaria de la estrategia de microcréditos de Podemos para sufragar su campaña electoral, ya que piden a sus simpatizantes que ingresen el dinero en un número de cuenta de la caja amiga.

Todo esto pese a que, según dicen, "no dependemos de los bancos".