Indignación entre los comerciantes por el fichaje del mantero de Iglesias: "La justicia debe actuar"

El fichaje estrella de Podemos para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Serigne Mbayé, el senegalés miembro del Sindicato de Manteros de Madrid y socio de un restaurante "agroecológico", ha causado una profunda indignación y enfado monumental entre comerciantes y vendedores ambulantes. El sector se encuentra afectado por la crisis económica y la candidatura del representante de los manteros en Madrid les parece la gota que colma el vaso. Una falta de respeto a su trabajo por parte de Pablo Iglesias.

Alberto Chamorro, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid, no comprende que desde el ámbito político se le ofrezca un cargo a alguien que representa a los que delinquen y les hacen la competencia desleal, como es el caso de los manteros. "Es una auténtica aberración. Se está poniendo en entredicho el trabajo que estamos haciendo los comerciantes. Pablo Iglesias está dando cancha a gente que está de forma ilegal y que está destrozando una de las infraestructuras más importantes de este país. Iglesias va a la contra de todos nosotros, no podemos entender que a todos los que estamos luchando por salir adelante se nos haga esto. Está fomentando toda la actividad ilegal. Está rompiendo económica y moralmente a todos los comerciantes que estamos aguantando además esta pandemia", confiesa indignado el representante de los vendedores ambulantes a Libre Mercado.

El cabreo no es para menos. La lucha de los comerciantes autónomos contra el top manta ha sido constante en la última década. Las falsificaciones y los bajos precios han dañado al comercio minorista, suponiendo una pérdida de ventas de 157 millones de euros al año y de 1.406 puestos de trabajo sólo en Madrid, según uno de los últimos estudios sobre la venta ambulante ilegal en Madrid, presentado por la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Isabel García, comerciante del distrito centro de Madrid, habla sin tapujos sobre la candidatura del senegalés en Podemos: "¿Sindicato de manteros? Es alucinante lo que está ocurriendo en este país. Esta gente está haciendo competencia desleal. Entiendo que se quiera regularizar su situación, pero no a cargo de los comerciantes que tenemos que cumplir con una normativa, pagamos impuestos y que estamos generando puestos de trabajo con todos los requisitos legales que eso conlleva. Además, atenta contra la propiedad intelectual y hay muchas mafias detrás. Si ellos no pagan impuestos, pues que se nos exima también a nosotros de pagarlos. Ellos tienen mucha precariedad laboral y a nosotros se nos sanciona duramente si no cumplimos con la legalidad. Eso no puede ser", argumenta la empresaria.

El portavoz de los vendedores ambulantes carga directamente contra el candidato comunista a la presidencia de Madrid, Pablo Iglesias: "Lo que no puedo entender es que la justicia de este país permita que alguien que representa la ilegalidad se presente como político. Iglesias no puede dar cancha a alguien que lleva a cabo prácticas ilegales. No entiendo cómo un político puede estar jactándose de elegir a un mantero que hace una actividad que no está legalizada en España. La justicia debe actuar. Esto nos altera mucho a los comerciantes, que, además, estamos pasando una penuria brutal con la pandemia y estamos fatal. Pablo Iglesias se va del Congreso para presentarse en Madrid y fichar a este hombre, en lugar de hacerlo con un profesional del comercio. Prefiere fichar a alguien que representa a un colectivo ilegal y problemático".

Mercedes Saracho, miembro de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, también está en contra de la decisión del partido morado. "Carmena era muy permisiva con los manteros y lo hemos sufrido mucho. El PP es menos permisivo y ya no tenemos manteros apenas por el centro. Mbaye es una persona que no debería estar en esa lista. La asociación de comerciantes de Preciados lo pasó fatal con ellos, en las calles no se podía ni pasar. Que tú estés pagando impuestos y delante del escaparate se ponga un mantero con bolsos falsos, pues imagina cómo sienta eso", responde la comerciante madrileña a este diario.

Igualmente, Miguel Rodríguez, empresario importador de vaqueros y portavoz de los Vendedores Ambulantes de Valencia, muestra su enfado e incomprensión por el fichaje de Serigne Mbayé por la extrema izquierda en Madrid. El empresario vive la competencia ilegal que le hace el top manta en una de la Comunidades donde más proliferan. "¿Cómo va a tener un cargo en política alguien que todo lo que hace es ilegal? Una persona que no cumple con la normativa y las leyes no puede tener representación en las instituciones. Aquí en Valencia el descaro que hay con los manteros es escandaloso. Viene la policía y ya los manteros ni corren. Hacen lo que quieren. Nos hacen competencia desleal, independientemente de que ni cotizan ni pagan impuestos, es un verdadero problema para nosotros".

Además, el empresario valenciano critica que la mercancía con la que trabajan atenta también contra la legalidad: "Me parece un despropósito que permitan que este señor vaya en una lista de un partido. El 90% de los manteros vende réplicas. Si a nosotros nos cogen con una copia de alguna marca se nos cae el pelo, en cambio, ellos pueden estar vendiendo a sus anchas en todos los sitios. Yo soy importador de vaqueros y si me pillan en la aduana trayendo ropa falsificada de China estaría en la cárcel. Pero ellos introducen ese material replicado por algún puerto español tan tranquilamente, lo que no entiendo es cómo esto no lo controlan".

Por último, Alberto Chamarro explica los innumerables requisitos legales que deben cumplir los vendedores ambulantes para ejercer su actividad en la calle. "Para que te den un sitio en venta ambulante tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social y Hacienda. Después debes presentar esa documentación solo para que te den un sitio en la calle. Una vez conseguido un lugar, debes pagar los impuestos correspondientes a los metros que utilizas, y esto varía en función del mercado al que te presentes. Además, te piden el seguro de responsabilidad civil, igualito que a los manteros, a ellos no se les exige nada de eso", concluye el empresario.