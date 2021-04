Escrivá da marcha atrás y renuncia a ajustar las pensiones cuando baje el IPC

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se comprometió ayer lunes con los agentes sociales a subir las pensiones conforme al IPC sin que se repercuta la inflación negativa en los tres años siguientes. Como ha publicado Libre Mercado, José Luis Escrivá esconde un 'palo' de 250 euros al mes en la jubilación anticipada, entre otras medidas, dentro de la reforma que está preparando.

Volviendo al IPC. Hasta ahora, la propuesta del ministro, José Luis Escrivá, consistía en revalorizar las pensiones en función del IPC del año anterior y repercutir posteriormente los años de inflación negativa con subidas inferiores al IPC. Según El Confidencial, en caso de inflación negativa, las pensiones se congelarán, pero no quedarán penalizadas.

Celebración de los sindicatos

El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado que "el Gobierno había atendido una de las demandas sindicales en materia de pensiones".

"La garantía de revalorización del poder adquisitivo de las pensiones cada año con el IPC venía acompañada de una propuesta de que el IPC, cuando fuese negativo, y por tanto hubiese ganancia pequeña de poder adquisitivo, se devolviera en los años siguientes", ha recordado.

Según Bravo, los sindicatos han sido "muy firmes" en esta materia y el Gobierno finalmente ha renunciado al planteamiento, por lo que "no se produciría esa compensación en los años sucesivos".

"Era un cambio imprescindible para avanzar en la negociación, pero aún es limitado", según Bravo, que ve "preciso resolver bastantes materias más que no permiten hablar todavía de acuerdo".

Por su parte, UGT ha destacado que "se han dado pasos adelante" y ha celebrado que se haya "desatascado" la negociación. No obstante, ha apuntado que se mantiene en la idea de derogar la reforma de pensiones de 2013 y en que se sigan las recomendaciones del Pacto de Toledo, porque "esa es la senda para el acuerdo", según ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Avisos de la CEOE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado que no sabe si van a retirar, o no, la compensación cuando haya IPC negativo, pero que si no siguen adelante con este mecanismo, "tendrán que plantear otro asunto para arreglar el problema".

"El ministro había hecho un planteamiento respecto a la sostenibilidad conforme al crecimiento de las pensiones con el IPC, pero con una compensación en tres años para buscar el equilibrio. Parece que pueden buscar otra medida, pero lo que es cierto es que la sostenibilidad es la que nos está pidiendo Europa", ha apuntado Garamendi en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

De hecho, ha resaltado que Europa está pidiendo a España que debe solucionar el problema de las pensiones desde el punto de vista de que sean justas, pero también sostenibles, para recibir los fondos.

"La Seguridad Social tiene un déficit importantísimo anual y la realidad es que si esto lo pide Europa, es un tema que lo tenemos que arreglar, al igual que ver cómo la gente tiene una pensión digna. Ahí está el juego encima de la mesa", ha dicho el presidente de la patronal, que ha afirmado que los empresarios, cuando están en la mesa de negociación, "no suelen salir a la calle al momento siguiente a decir lo que han conseguido".