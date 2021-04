El debate televisivo que mantuvieron anoche los candidatos a gobernar la Comunidad de Madrid estuvo marcado por la continua sucesión de bulos y ataques sesgados por parte de los dirigentes de la izquierda madrileña, Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo y Mónica García. El exvicepresidente del gobierno y líder de Podemos fue, quizá, el que más destacó por salirse continuamente de los hechos y lanzar todo tipo de bulos.

Pablo Iglesias

"Madrid es la primera comunidad autónoma de España en positivos, hospitalizaciones o ingresos UCI por covid-19", denunció el líder comunista. En realidad, los datos de Madrid son malos si se analiza la primera ola, cuando la gestión de la pandemia estaba en manos de PSOE y Podemos, pero se sitúan entre los mejores de España si se evalúan la segunda, tercera y cuarta ola, manejadas por el poder autonómico. En términos de mortalidad, por ejemplo, el número de fallecidos ha sido siete veces más bajo durante la gestión de Díaz Ayuso. Por otro lado, si analizamos a quienes se contagiaron después del fin del "mando único", el porcentaje de hospitalizados es de poco más del 1%.

"Madrid encabeza las cifras más mortíferas en relación con el coronavirus", denunció también el candidato de Podemos. Sin embargo, los datos referidos al número de fallecimientos son claros. Por un lado, la tasa de letalidad vinculada directamente al covid-19 es de las más bajas de España. De hecho, los datos del Sistema MoMo reflejan que las cifras de mortalidad están un 8% por debajo de lo normal.

"¿Usted cree que es serio vincular los fallecimientos al Aeropuerto de Barajas?", preguntó Iglesias a Ayuso. Sin embargo, es evidente que el virus entró por vía aérea, ya que su origen se dio en China. De hecho, en las últimas doce semanas hemos visto cómo el peso de la cepa británica sobre el total de contagiados ha subido del 8% al 93%, confirmando que la entrada de infectados por Barajas es un problema de primer orden que el gobierno de Pedro Sánchez nunca ha gestionado en serio.

"El sistema fiscal de Madrid no es progresivo, a pesar de que así lo indica la Constitución", afirmó Iglesias. Sin embargo, la escala del IRPF autonómico incluye cinco tarifas diferenciadas, que van del 9% al 21% y consolidan, de tal manera, un sistema tributario que cumple con el principio de progresividad de la Constitución.

El exasesor de la dictadura venezolana también afirmó que, en caso de resultar vencedor en las elecciones del próximo 4 de mayo, habrá "dentista gratis" en la Comunidad de Madrid. El problema con su afirmación es que aprobar algo así acarrearía un aumento del gasto valorado en 3.000 millones de euros, lo que dispararía un 14% déficit y la deuda, dejando al Tesoro autonómico, que hoy tiene una posición saneada, al borde de la quiebra.

Iglesias se refirió igualmente a la "pobreza" y la "desigualdad" en Madrid. Las cifras son claras al respecto. La tasa de riesgo de pobreza es del 23,5% en España, pero se reduce al 19% en Madrid. Los feudos de la izquierda, como Extremadura, llegan al 38%. En comparación con otras regiones importantes de Europa, el 19% madrileño resulta especialmente favorable, puesto que en el länder de Berlín se alcanza un 24% o en la provincia del Lazio donde se ubica Roma llega al 28%". Además, la carencia material severa es del 4,5% en Madrid, se sitúa entre las más bajas de España y se ha reducido un 38% desde los peores momentos de la Gran Recesión, que coincidieron con el gobierno de Rodríguez Zapatero.

"A quien tenga un patrimonio de un millón de euros, pues hombre, le aplicamos un Impuesto sobre el Patrimonio como hace cualquier país serio. Lo mismo con las herencias", defendió como plan de acción en materia tributaria el candidato de Podemos. Sin embargo, la evidencia es clara: ningún otro país aplica un Impuesto sobre el Patrimonio. En lo referido a Sucesiones y Donaciones, quince países europeos lo han abolido y los que lo mantienen cobran un 50% menos que España. Peor aún, en vez de ofrecer alguna cifra concreta o apelar a algún economista de prestigio, Iglesias defendió sus ideas tributarias citando como fuente de autoridad a la presentadora de televisión Cristina Pedroche.

Ángel Gabilondo

El dirigente del PSOE madrileño habló de los más de 6.000 fallecidos por covid-19 en las residencias de mayores. Sin embargo, omitió que el grueso de tales decesos se dio bajo el "mando único", es decir, con un Ejecutivo de su propio partido y de Podemos al mando. Además, como explicó Libre Mercado, si se ajustan los datos de fallecidos en centros de mayores al número de personas residentes en los mismos, vemos que Madrid tuvo el segundo mejor dato de España en dicho frente.

"Tenemos que vacunar todos los días de la semana", reclamó también Gabilondo. Sin embargo, Madrid ha suministrado el 87,5% de las vacunas recibidas, una décima por encima del promedio nacional, y no eleva ese porcentaje al 100%, porque el 12,5% restante está reservado para segundas dosis.

Gabilondo defendió que no quiere subir los impuestos en Madrid. "No voy a tocarlos", afirmó. Sin embargo, el pasado mes de febrero pidió un aumento tributario de 1.250 millones de euros. Además, su propio partido está tramitando una "armonización fiscal" que elevaría en 2.000 euros la presión fiscal de los madrileños.

"En este momento no hay que tocar los impuestos, como ha dicho la ministra Nadia Calviño", defendió también Gabilondo. Resulta curioso, sin embargo, que cite al gobierno de España para hacer esta aseveración, cuando Sánchez ha aprobado más de diez subidas de impuestos este mismo año 2021.

"Madrid ha recibido una de las cuantías más altas de España para transformar su economía", señaló el dirigente socialista en relación a los fondos europeos que están por venir. En realidad, los datos revelan una brecha de hasta siete puntos entre los fondos recibidos (el 13%) y su peso sobre el PIB autonómico (el 20%).

Mónica García

"El gobierno del PP no da ayudas a los autónomos o las empresas", denunció la líder de Más Madrid. En realidad, la Comunidad de Madrid ha desbloqueado 184 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos. Esta cifra incluye 30 millones en ayudas directas a la hostelería. Pero, en cualquier caso, a nadie escapa que la mejor ayuda es mantener la normalidad económica, y eso es precisamente lo que ha hecho.

"El gasto sanitario en Madrid es muy bajo, es el resultado de sus políticas de recortes", denunció Mónica García. En realidad, durante la última década, la región de la capital española ha elevado un 9% su gasto sanitario, como muestran los datos de gasto liquidado que ofrece el ministerio de Hacienda. Por otro lado, es importante recordar que los gobiernos del PP en Madrid han construido quince hospitales permanentes y uno de campaña (IFEMA) que, solo en esta pandemia, han intervenido a 41.132 pacientes infectados por coronavirus.

"El Hospital Isabel Zendal no es útil. No tiene las características para ser un hospital. No era necesario llevarse ahí a los sanitarios de otros centros y dejar las plantillas absolutamente mermadas", apuntó la candidata del partido comunista creado por Íñigo Errejón. Sobre la utilidad del Zendal, quizá lo más reseñable es que ya ha atendido a más de 4.000 pacientes y que ha reducido un 70% los ingresos UCI. Sobre el traslado de sanitarios a dicho hospital, no es cierto que esto haya mermado las plantillas puesto que tales movimientos han sido reemplazados y, en su conjunto, el sistema sanitario tiene ahora 11.000 efectivos más que antes de la pandemia.

En el bloque económico, Mónica García sostuvo que el paro en Madrid es del 22%. En realidad, este indicador es del 13,5%, tres puntos por debajo del dato nacional de paro, según revelan los datos de la Encuesta de Población Activa.