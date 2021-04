El velón San Ayuso "contra todo mal" arrasa en cuestión de horas: "No damos abasto"

Velón San Ayuso | Libertad Digital

A pesar de la campaña de la izquierda para desbancarla de la presidencia de la Comunidad de Madrid, el fenómeno Díaz Ayuso sigue sorprendiendo a propios y extraños día tras día. Después de las camisetas y las cervezas con su imagen, llega el velón San Ayuso "contra todo mal".

Sus creadores son los responsables del Templo Esotérico Nalex de Las Rozas. "Hemos creado este velón dedicado a Isabel Díaz Ayuso, por ser nuestra salvadora: nos ha permitido trabajar en libertad durante la pandemia, a la vez que salvaba vidas", asegura su propietario, Nacho Pedrera.

El propietario del Templo Nalex entrega a Ayuso dos velones con su imagen

Él mismo tuvo la oportunidad este martes de entregarle dos velas con su estampa a la presidenta madrileña, que no dudó en colgar la imagen en sus redes sociales. A partir de entonces, el teléfono no ha dejado de sonar: "Estamos desbordados. Nos llaman de Extremadura, del País Vasco, de Murcia… La gente las pide de tres en tres".

En conversación con Libertad Digital, Pedrera nos cuenta que incluso ha tenido que contratar a un repartidor, que lleva toda la mañana entregando pedidos en el centro de Madrid. "Es increíble. La ayusomanía es alucinante. No tengo palabras", explica entusiasmado.

"No contábamos con esta magnitud y estamos muy contentos. Ya no sólo por venderlas, sino también por el apoyo que la gente está dando a la presidenta —insiste—. Ella nos apoyó en nuestros peores momentos dejándonos abrir y no abandonándonos ni permitiendo que nos fuéramos a la quiebra, como ha sucedido en otras comunidades, así que ahora es el momento de apoyarla nosotros a ella".

A tenor de las encuestas, Díaz Ayuso no necesita mucha ayuda para ganar las elecciones, pero todos aquellos interesados pueden comprar el velón San Ayuso llamando al teléfono que aparece en la web del establecimiento. Desde el Templo Esotérico Nálex lo tienen claro: "Son tiempos difíciles, pero estamos seguros que San Ayuso nos va ayudar a salir de esta maldita pandemia".