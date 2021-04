¿Podemización del Gobierno?

Es tan sólo una pregunta, para que el lector busque su propia respuesta. A mí, personalmente, no me extrañaría, porque cuando la confluencia se produce entre alguien carente de ideas y alguien con ideas muy radicales, aunque sean perversas, capaces de destruir lo construido, la prevalencia está en este último.

Tan es así que el primero acabará asumiendo lo del segundo, aunque con la vestimenta que tuvo en su origen. Como tantas otras situaciones y recomendaciones, está ya dicho en San Mateo (7, 15-16): "Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis".

Sigo preguntando: ¿era el señor Sánchez así desde el origen? Algún problema hubo, me parece recordar, con el PSOE de la Transición, pero no podría por ello dar una respuesta definitiva. Sí que hay evidencia del cambio, desde la firma de aquel documento con Unidas Podemos, que yo, como tantos españoles no conocemos, pero que Iglesias se refiere a él, continuamente, como norma programática de gobierno.

Sí que se percibe el cambio en algunos de los miembros del Gobierno que, conociendo su excelente currículo, alarman a los ciudadanos, o al menos me alarman a mí. Como por sus frutos los reconoceréis, son esos frutos los que provocan mi alarma.

Cada uno tendrá sus preferencias a la hora de valorar los currículos de los ministros, pero son bastantes, más de media docena, que en el momento de su nombramiento aportaban esperanza en un panorama muy sombrío. Algunos, muy pocos de aquellos, han conseguido que no cambie mi opinión; otros, sin embargo, me llevan al título de estas líneas: ¿se han podemizado?

Nunca pude pensar que la vicepresidenta segunda quisiera, ni aun en momentos de locura, intervenir las remuneraciones de los altos directivos bancarios. ¿Es, quizá, para compensar el fracaso de la limitación de los alquileres y la expropiación del uso de viviendas vacías de los grandes tenedores?

Quien ha sido, por merecimientos propios, directora general de Presupuestos en la Comisión Europea, ¿no estaría mejor dedicando su tiempo al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que acabe teniendo sentido y aceptación?

¿Qué dicen los borradores presentados para que acaben con las normas del buen hacer diplomático entre países? Hubiera sido inimaginable que, en el seno de la Unión Europea, después de que el Tribunal Constitucional alemán decidiera el desbloqueo de los fondos para la recuperación económica, la señora canciller de aquel país manifestara su acuerdo, pero restringiendo la entrega de fondos a España.

¿Es admisible que los españoles conozcamos más del Plan Draghi para Italia que del Plan Sánchez para España? Señora vicepresidenta; ¿qué se esconde detrás de ese oscurantismo? Somos muchos los que no esperábamos de usted, ni el ataque a las entidades bancarias, ni el secretismo del Plan de Recuperación.

¿Tenemos que aceptar que estamos ante un caso de lobo con piel de oveja? ¿A quién trata de complacer?