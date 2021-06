Las pistas que sigue Hacienda para investigar a los autónomos

La Agencia Tributaria suele realizar inspecciones de manera frecuente a todos los contribuyentes y empresas, pero después de la campaña de la Renta, el fisco suele elevar el número de las investigaciones. Precisamente, uno de los colectivos más afectados por el aumento de la vigilancia suele ser el de los autónomos, ya que Hacienda recaba más datos de los trabajadores por cuenta propia y es mucho más probable que se inicie una investigación.

Los motivos que suelen llevar a activar las alarmas y dar comienzo a una investigación son varios. El primero de ellos es que se produzca una devolución de impuestos alta. Es decir, si un autónomo ha hecho la declaración de la Renta y el fisco le ha tenido que devolver dinero es probable que se inicie una investigación. Aunque suele ser más probable en el caso de la declaración del IVA, cuando el autónomo añade demasiados gastos deducibles.

Otro motivo por el cual puede darse una investigación es que el fisco observe un descuadre entre el modelo trimestral y el anual. Es decir, si las cuentas no cuadran cuando se comparan las presentaciones trimestrales con las anuales, es probable que la Agencia Tributaria inicie una investigación para conocer qué es lo que ha fallado.

Otras razones para que se inicie una investigación suelen ser la declaración de subvenciones, si el autónomo ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado; tener sociedades inactivas, pero sin dar de baja. En este caso, el fisco buscará saber por qué una empresa está dada de alta, pero no tiene actividad; y no presentar declaraciones. Los trabajadores por cuenta propia suelen presentar declaraciones trimestrales de IVA, en el caso de no hacerlo durante varios trimestres, pero seguir dado de alta, puede conllevar que se inicie una investigación.

Por estas razones, después de la campaña de la Renta, los técnicos de Hacienda suelen aumentar las investigaciones a los autónomos, ya que cuentan con mayor volumen de información y querrán saber los motivos en caso de que haya errores o datos desconcertantes.