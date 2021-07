El actual presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha explicado en Es La Mañana de Federico que el anuncio de María Jesús Montero sobre el acceso a plaza sin necesidad de oposición para los interinos que lleven más de 10 años "genera inseguridad jurídica" y, además, ha destacado que "hay abogados del Estado que ya dudan de la constitucionalidad" de esta propuesta. Un anuncio que el Ejecutivo negoció y pactó con ERC ante la dificultad para sacar adelante el decreto en el Congreso de los Diputados.

Exigir arbitrariamente un plazo de diez años da muestras de la improvisación de la propuesta. "¿Por qué diez años y no tres? Esto genera muchas dudas y a muchos trabajadores les ha sembrado intranquilidad", ha asegurado Borra en esRadio. Señaló, además, que el acuerdo al que llegaron los sindicatos con Función Pública "sí generaba seguridad jurídica", al proponer incluso sanciones para las administraciones que incumplieran los plazos para presentar las ofertas públicas. "Veremos cómo acaba esto en tramitación legislativa", puntualizó.

La oferta pública, también a debate

Pese a que el Gobierno manifestó tener el total apoyo de todas las partes implicadas, la realidad es que los nuevos cambios que ha planteado el Ejecutivo no han gustado ni a los sindicatos ni a los propios trabajadores. La propuesta del Gobierno de aprobar una oferta pública de empleo de 20.697 plazas para la Administración General del Estado (AGE) ha sido calificada por el presidente del CSIF como "insuficiente" para corregir los problemas estructurales existentes. Borra ha aclarado que la propuesta incluye un total de 11.715 plazas de acceso libre y 8.982 de promoción interna.

Por otro lado, ha explicado que esta oferta va sin el aval las organizaciones sindicales, y que con estas cifras no se podrá paliar la situación que se desencadenará de aquí a los próximos diez años, cuando estima que "más del 50% de trabajadores públicos podría jubilarse". Por si fuera poco, Borra recuerda ha recordado que "en la Administración General del Estado hay 10 puntos más de temporalidad que en el sector privado".

Combatir la temporalidad

La pandemia ha incrementado notablemente la temporalidad en el sector público, según el actual presidente del CSIF, y ha cifrado en "700.000" las personas que tienen un trabajo no fijo en la Administración, un dato que ha crecido con fuerza en el último ejercicio. No obstante, Borra ha aclarado que la temporalidad ha crecido más en el ámbito de las competencias de las CCAA, como son Educación o Sanidad, por la particularidad de las circunstancias actuales. Y, a pesar de haber contratado incluso a médicos extranjeros por la pandemia, este ha denunciado que en España seguimos teniendo menos que países como Alemania. "En vez de tener tantos asesores, podrían contratarse muchos más médicos", ha manifestado.

Asimismo, Borra ha explicado que todo tiene que tener un porcentaje razonable que ellos consideran que debería de ser de en torno a un "8% de temporalidad, y no del 30% actual". Por eso desde CSIF destacan que "no quieren que haya ningún trabajador más, pero tampoco ninguno menos" de lo necesario para el correcto desarrollo del trabajo público. Algo para lo que Borra considera importante "generar seguridad jurídica de cara a los trabajadores" y para que los tribunales no tumben el polémico decreto de los interinos. Mientras tanto, "ya hay funcionarios de carrera que están molestos con la propuesta", ha concluido.