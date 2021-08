Lasquetty contesta a Escrivá: "No vamos a permitir que nos impongan el socialismo fiscal"

Este jueves Gobierno y PSOE subían el nivel de su particular cruzada contra la Comunidad de Madrid y de nuevo a cuenta de los impuestos. El presidente socialista valenciano Ximo Puig proponía un impuesto especialmente diseñado para los madrileños y el ministro de Inclusión social José Luis Escrivá lo secundaba. Para rematar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusaba a Madrid de bajar los impuestos y al mismo tiempo pedir dinero al Gobierno.

Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha defendido de este nuevo ataque. Lo ha hecho el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty en Es la Mañana de Federico este viernes, donde ha denunciado que los socialistas han lanzado una "ofensiva cada vez más agresiva y con más acritud contra los madrielños por el sencillo hecho de que en Madrid funcionan bien las cosas".

Una de las principales claves de este ataque, para Lasquetty, se encuentra en que en Madrid "hacemos un gasto público eficiente y tenemos bajos impuestos porque empleamos bien el dinero de los contribuyentes porque sabemos que el dinero es de la gente, no nuestro", y ponía varios ejemplos. Recordaba Lasquetty que Madrid tiene un gasto por habitante al año de 3.375 euros, mientras que la Comunidad Valenciana gasta 500 euros más por habitante y años. "¿Usted diría que los servicios públicos valencianos son mejores que los de Madrid? No. Lo que pasa es que allí son ineficientes y derrochadores y aquí somos eficientes y sabemos que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de la gente".

En Madrid, decía Lasquetty, el Gobierno de Ayuso trata de ser eficiente con el gasto público y cobrar los menos impuestos posibles, para que aquello que se detrae al contribuyente le sea devuelto en forma de los mejores servicios públicos. Uno de los ejemplos palmarios que ha puesto Lasquetty ha sido el hospital Isabel Zendal: "En pandemia el Gobierno de Ayuso construye en 2 meses el hospital de Pandemias Isabel Zendal, y la Comunidad Valenciana montan unas carpas que se las llevaba el viento". Por otro lado recordaba cómo en Madrid "gastamos 20.000 millones de euros" mientras que Cataluña "está gastando 30.000 y ahora pide otros 10.000 del fondo de liquidez autonómica" y sigue friendo a impuestos a sus ciudadanos.

El ejemplo contrario también va de hospitales. Decía Lasquetty que el Gobierno valenciano ha convertido un hospital que funcionaba muy bien, el de Alcira, siendo público de gestión privada, en un hospital que funciona peor y cuesta un 20% más al convertirlo en hospital público de gestión directa.

Obligar al socialismo fiscal

En definitiva, Lasquetty lo que ha dicho es que el Ejecutivo del que forma parte no está dispuesto "a admitir que se convierta el socialismo fiscal en algo obligatorio. No lo aceptamos", entre otras cosas, porque en las elecciones de mayo "quedó claro que no nos pueden imponer eso", decía.

Lasquetty insistía en que "no queremos que el dinero se lo quede la ministra de Hacienda, queremos que se lo quede la gente que es quien lo ha ganado"

Efecto capitalidad

Otro de los mantras que repite la izquierda es que Madrid tiene una buena situación económica por efecto de la "capitalidad", a lo que Lasquetty recordaba que "Madid ha sido capital desde hace 4.00 años", y durante décadas Madrid no fue la que más recaudaba o la que más saneadas tenía sus cuentas públicas. Y todo, además, con las mismas reglas que el resto: "Madrid no tiene reglas distintas. Una política fiscal lo más leve posible. Como hacen otros, Galicia, Castilla y León o Andalucía, que lo hace desde hace dos años, ha empezado a bajar impuestos y le va muchísimo mejor".

Cataluña

Sobre las cesiones del Gobierno a Cataluña, Lasquetty ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez mantiene una "política continuada de privilegio. En cualquier decisión que tiene que tomar el Gobierno, distribución de fondos, etc. está aplicando en cada ministerio el criterio que más beneficie a Cataluña". Eso sí, reflexionaba Lasquetty que eso "no va a arreglar nada", para el consejero de Hacienda Madrileño, el problema no es que Cataluña reciba poco dinero, su problema es que tiene unos gobernantes que llevan 10 años triturando a impuestos a sus ciudadanos y empresas".

Pluralismo político

Para Lasquetty la clave está en que el sistema de financiación da autonomía fiscal a las comunidades autónomas y les permite subir o bajar impuestos dentro de unos márgenes y unos impuestos. Y eso lo han utilizado algunos para subir impuestos a lo bestia y otros lo hemos aprovechado para bajarlos. Esto es una expresión del pluralismo político. Y es bueno que así sea. Lo que no puede ser es que pretendan que todos hagamos socialismo fiscal. Además de ser una barbaridad económica y una injusticia tributaria, están anulando la idea de pluralismo político. No quieren que se note que los socialistas gastan mucho peor, concluía Lasquetty.