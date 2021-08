Solo el 9% de los contribuyentes opina que paga pocos impuestos

Los españoles creen que pagan muchos impuestos. Así se desprende del avance de resultados del último estudio de opinión pública y política fiscal, un documento que elabora periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas. Su más reciente edición llega en pleno debate sobre las más de diez subidas de impuestos que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez durante el presente ejercicio.

Si en 2020 había un 40,3% de españoles que consideraba que estaban pagando "muchos" impuestos, en 2021 este porcentaje se eleva hasta el 46,2%. Es cierto que este indicador llegó a superar el 65% entre 2012 y 2014, tras las subidas impositivas decretadas por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en años anteriores, pero no es menos cierto que, con el resultado de 2021, se rompe la tendencia a la baja en esta métrica.

Por el contrario, baja el porcentaje de contribuyentes que considera que paga una cantidad "regular" de impuestos, ya que dicha ratio se ha reducido del 44,2% al 40,2% entre 2020 y 2021. Este es, en cualquier caso, el segundo resultado más alto de los diez últimos años y, sumado al número de contribuyentes que opina que paga "muchos" impuestos, suma un 86,4%.

En cambio, solamente hay un 8,9% de contribuyentes que opinan que pagan "poco" a Hacienda. Entre 2011 y 2018, esta respuesta fue elegida por menos del 5% de los encuestados y, tras el máximo de 2020, con un 10%, este 2021 se observa un nuevo retroceso, hasta situar el resultado final una décima por debajo del umbral del 9%.

¿"Justicia" fiscal?

Hay un 81,4% de encuestados que piensa que los impuestos "no se cobran con justicia", entendiendo como tal que "no pagan más quienes más tienen". Los informes de la Agencia Tributaria desmontan esta interpretación y muestran que un contribuyente rico paga 160 veces más IRPF que un trabajador con un salario medio, pero el sondeo del CIS pone de manifiesto que este tipo de información no parece estar al alcance de buena parte de la ciudadanía, lo que abre las puertas al populismo fiscal de formaciones como Podemos.

Por otro lado, cuando se le pide a los españoles que comparen lo que pagan en impuestos con lo que reciben en concepto de servicios y prestaciones, un 60,6% cree que obtiene "menos de lo que paga", mientras que un 30,2% considera que recupera "más o menos lo que paga", frente a solamente un 5,5% que dice recibir "más de lo que paga".